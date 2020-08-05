Twitter почав маркувати акаунти ключових чиновників і державних ЗМІ

У мережі мікроблогів Twitter з'явився спеціальний значок для акаунтів ключових урядовців, включаючи міністрів закордонних справ і послів. Цей захід необхідний, щоб користувачі могли ухвалювати зважені рішення, пояснила адміністрація Twitter у четвер, 6 серпня.

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Зміни торкнулися профілів з п'яти країн-постійних членів Ради Безпеки ООН: США, Великобританії, Китаю, Росії та Франції. Надалі список держав буде розширений відзначили в компанії. При цьому особисті акаунти глав держав і урядів не позначатимуться, оскільки їхні власники широко відомі, пояснили в Twitter.

Нововведення охопило і акаунти ЗМІ, афілійованих з державою, а також їх головних редакторів. Однак маркування не торкнеться тих ЗМІ, які хоч і фінансуються державою, але незалежні у своїй редакційній політиці, наголосили представники мережі мікроблогів.

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Коли люди бачать аккаунт з іншої країни, в якому обговорюють геополітичні питання, їм слід розуміти його національну приналежність і бути більшою мірою проінформованими про те, кого представляє цей профіль, наголосили у Twitter.