Twitter почав маркувати акаунти ключових чиновників і державних ЗМІ

У мережі мікроблогів Twitter з'явився спеціальний значок для акаунтів ключових урядовців, включаючи міністрів закордонних справ і послів. Цей захід необхідний, щоб користувачі могли ухвалювати зважені рішення, пояснила адміністрація Twitter у четвер, 6 серпня.
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Зміни торкнулися профілів з п'яти країн-постійних членів Ради Безпеки ООН: США, Великобританії, Китаю, Росії та Франції. Надалі список держав буде розширений відзначили в компанії. При цьому особисті акаунти глав держав і урядів не позначатимуться, оскільки їхні власники широко відомі, пояснили в Twitter.
Нововведення охопило і акаунти ЗМІ, афілійованих з державою, а також їх головних редакторів. Однак маркування не торкнеться тих ЗМІ, які хоч і фінансуються державою, але незалежні у своїй редакційній політиці, наголосили представники мережі мікроблогів.
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Коли люди бачать аккаунт з іншої країни, в якому обговорюють геополітичні питання, їм слід розуміти його національну приналежність і бути більшою мірою проінформованими про те, кого представляє цей профіль, наголосили у Twitter.
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З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж
Прямий зв'язок із глядачем
"Для багатьох мисткинь і митців використання соцмедіа вже давно повсякдення. Багато хто не може чи не хоче більше від них відмовлятися", - кажуть організатори виставки Link in Bio у Лейпцигу. Це демонструють близько 50 просторових та відеоінсталяцій, скульптур, фото та картин, зібрані на виставці. Відвідати її можна до 15 березня. На фото: робота Tears in the Wind Інес Альфа та Ніколь Руджеро.
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З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж
Життя у соцмережах
Мистецтво соцмереж (Social Media Art) відроджує утопічну ідею мережевого мистецтва, поширену в епоху зародження інтернету наприкінці 20-го століття. Вона полягає в тому, аби демократизувати мистецький світ завдяки соцмережам. За допомогою Instagram, Facebook, YouTube, Tumblr та Twitter можна встановити прямий контакт із аудиторією. На фото: робота Upskirt шведки Арвіди Бистрьом.
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З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж
Мистецтво йде за глядачем
На виставці Link in Bio в Лейпцигу зібрані роботи авторства 35 переважно молодих митців. Усі твори відрізняє одне: візуальне мистецтво відбувається там, де глядачі - в соціальних мережах, переважно в Instagram. Старі добрі веб-сайти як місце презентації поступово вмирають. На фото: робота Only Originals німця Штеффена Цілліґа (Steffen Zillig).
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З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж
Кардаш'ян в олії
Не всі роботи, представлені на виставці в Лейпцигу, цифрові. Митець з Гамбурга Кріс Дранґе (Chris Drange) збільшив викладені в соцмережах селфі жінок американської селебріті-родини Кардаш'ян, доповнив їх елементами класичного живопису та замовив зрештою їх у вигляді олійного живопису в Китаї.
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З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж
Смартфон чи не в кожного
Мережеве мистецтво існувало ще до того, як інтернет став доступний для масової публіки. Але завдяки соціальним мережам аудиторія каналів поширення того чи іншого контенту збільшилася в рази. А смартфон з виходом в інтернет сьогодні в кишені чи не кожного. На фото: робота Big Croc британця Олі Еппа.
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З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж
Секспозитив від Леї Шрегер
Американка Леа Шрегер стала відомою завдяки фото в соцмережі Instagram, на яких вона зображена в підкреслено еротичних позах, часто з мінімальними елементами одягу. "Секспозитивна перформанс-мисткиня" називає її німецький журнал monopol, а напрямок, у якому вона працює - секспозитивний фемінізм. Діяльність Шрегер наражається на критику передусім прибічників традиційного фемінізму.
Автор: Данило Білик