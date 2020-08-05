 Twitter почав маркувати акаунти ключових чиновників і державних ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2020

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Новини

Twitter почав маркувати акаунти ключових чиновників і державних ЗМІ

Спеціальний значок для Twitter-акаунтів ключових чиновників і державних ЗМІ запроваджений для сторінок зі США, Великобританії, Китаю, Росії та Франції. Маркування не торкнеться особистих сторінок глав держав і урядів.

Twitter почав маркувати акаунти ключових чиновників і держЗМІ

Twitter почав маркувати акаунти ключових чиновників і держЗМІ

У мережі мікроблогів Twitter з'явився спеціальний значок для акаунтів ключових урядовців, включаючи міністрів закордонних справ і послів. Цей захід необхідний, щоб користувачі могли ухвалювати зважені рішення, пояснила адміністрація Twitter у четвер, 6 серпня.

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Зміни торкнулися профілів з п'яти країн-постійних членів Ради Безпеки ООН: США, Великобританії, Китаю, Росії та Франції. Надалі список держав буде розширений відзначили в компанії. При цьому особисті акаунти глав держав і урядів не позначатимуться, оскільки їхні власники широко відомі, пояснили в Twitter.

Нововведення охопило і акаунти ЗМІ, афілійованих з державою, а також їх головних редакторів. Однак маркування не торкнеться тих ЗМІ, які хоч і фінансуються державою, але незалежні у своїй редакційній політиці, наголосили представники мережі мікроблогів.

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Коли люди бачать аккаунт з іншої країни, в якому обговорюють геополітичні питання, їм слід розуміти його національну приналежність і бути більшою мірою проінформованими про те, кого представляє цей профіль, наголосили у Twitter.

  • Інес Альфа та Ніколь Руджеро, Tears in the Wind

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Прямий зв'язок із глядачем

    "Для багатьох мисткинь і митців використання соцмедіа вже давно повсякдення. Багато хто не може чи не хоче більше від них відмовлятися", - кажуть організатори виставки Link in Bio у Лейпцигу. Це демонструють близько 50 просторових та відеоінсталяцій, скульптур, фото та картин, зібрані на виставці. Відвідати її можна до 15 березня. На фото: робота Tears in the Wind Інес Альфа та Ніколь Руджеро.

  • Арвіда Бистрьом, Upskirt

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Життя у соцмережах

    Мистецтво соцмереж (Social Media Art) відроджує утопічну ідею мережевого мистецтва, поширену в епоху зародження інтернету наприкінці 20-го століття. Вона полягає в тому, аби демократизувати мистецький світ завдяки соцмережам. За допомогою Instagram, Facebook, YouTube, Tumblr та Twitter можна встановити прямий контакт із аудиторією. На фото: робота Upskirt шведки Арвіди Бистрьом.

  • Штеффен Цілліґ, Only Originals

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Мистецтво йде за глядачем

    На виставці Link in Bio в Лейпцигу зібрані роботи авторства 35 переважно молодих митців. Усі твори відрізняє одне: візуальне мистецтво відбувається там, де глядачі - в соціальних мережах, переважно в Instagram. Старі добрі веб-сайти як місце презентації поступово вмирають. На фото: робота Only Originals німця Штеффена Цілліґа (Steffen Zillig).

  • Кріс Дранґе, Emrata with Butterflies

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Кардаш'ян в олії

    Не всі роботи, представлені на виставці в Лейпцигу, цифрові. Митець з Гамбурга Кріс Дранґе (Chris Drange) збільшив викладені в соцмережах селфі жінок американської селебріті-родини Кардаш'ян, доповнив їх елементами класичного живопису та замовив зрештою їх у вигляді олійного живопису в Китаї.

  • Олі Епп, Big Croc

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Смартфон чи не в кожного

    Мережеве мистецтво існувало ще до того, як інтернет став доступний для масової публіки. Але завдяки соціальним мережам аудиторія каналів поширення того чи іншого контенту збільшилася в рази. А смартфон з виходом в інтернет сьогодні в кишені чи не кожного. На фото: робота Big Croc британця Олі Еппа.

  • Леа Шрегер, After the Art Fair

    З Instagram до музею: мистецтво із соціальних мереж

    Секспозитив від Леї Шрегер

    Американка Леа Шрегер стала відомою завдяки фото в соцмережі Instagram, на яких вона зображена в підкреслено еротичних позах, часто з мінімальними елементами одягу. "Секспозитивна перформанс-мисткиня" називає її німецький журнал monopol, а напрямок, у якому вона працює - секспозитивний фемінізм. Діяльність Шрегер наражається на критику передусім прибічників традиційного фемінізму.

    Автор: Данило Білик


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