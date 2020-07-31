 Twitter тимчасово заблокував виборчий акаунт Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2020

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Новини

Twitter тимчасово заблокував виборчий акаунт Трампа

Акаунт заблокований через розміщення контенту, що вводить в оману. Представниця штабу Дональда Трампа звинуватила корпорації в Силіконовій долині в упередженості до президента, заявивши, що вони "не є арбітрами істини".

Twitter тимчасово заблокувала акаунт виборчої кампанії президента США Дональда Трампа

Twitter тимчасово заблокувала акаунт виборчої кампанії президента США Дональда Трампа

Американська компанія Twitter тимчасово заблокувала аккаунт виборчої кампанії президента США Дональда Трампа в цій соціальній мережі. Своє рішення представники корпорації пояснили тим, що один з розміщених там записів містив неправдиву інформацію про вірус нового типу.

Як уточнили в пресслужбі, "були порушені правила Twitter про дезінформацію, що стосується COVID-19". У корпорації додали, що відомості, які вводять в оману, мають бути видалені, щоб власникам аккаунта була знову надана можливість писати в мережі мікроблогів.

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Через деякий час ця вимога була виконана, і, за даними телеканалу CNN, блокування було знято.

Перед цим повідомлялося, що компанія Facebook видалила зі сторінки Трампа контент з "неправдивою інформацією" про коронавірус.

У штабі Трампа заявили, що корпорації "не є арбітрами істини"

Представниця штабу Трампа Кортні Парелла, своєю чергою, звинуватила корпорації в Силіконовій долині в упередженості щодо глави Білого дому і висловила думку, що вони "не є арбітрами істини".

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Як і у випадку з Facebook, пост представляв собою відео з фрагментом інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News, де американський лідер виступив з твердженням, що діти "практично несприйнятливі до COVID-19". Телеканал NBC News раніше уточнив, що заснована Марком Цукербергом компанія вперше видалила пост президент США через дезінформацію про вірус нового типу.

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В середині травня італійські лікарі вивчили, зокрема, випадки виникнення нового запального синдрому у дітей і припустили його взаємозв'язок з вірусом SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані в одному з найстаріших і авторитетних медичних журналів The Lancet.

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    Автор: Фолькер Ваґенер


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