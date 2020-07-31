Twitter тимчасово заблокував виборчий акаунт Трампа

Американська компанія Twitter тимчасово заблокувала аккаунт виборчої кампанії президента США Дональда Трампа в цій соціальній мережі. Своє рішення представники корпорації пояснили тим, що один з розміщених там записів містив неправдиву інформацію про вірус нового типу.

Як уточнили в пресслужбі, "були порушені правила Twitter про дезінформацію, що стосується COVID-19". У корпорації додали, що відомості, які вводять в оману, мають бути видалені, щоб власникам аккаунта була знову надана можливість писати в мережі мікроблогів.

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Через деякий час ця вимога була виконана, і, за даними телеканалу CNN, блокування було знято.

Перед цим повідомлялося, що компанія Facebook видалила зі сторінки Трампа контент з "неправдивою інформацією" про коронавірус.

У штабі Трампа заявили, що корпорації "не є арбітрами істини"

Представниця штабу Трампа Кортні Парелла, своєю чергою, звинуватила корпорації в Силіконовій долині в упередженості щодо глави Білого дому і висловила думку, що вони "не є арбітрами істини".

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Як і у випадку з Facebook, пост представляв собою відео з фрагментом інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News, де американський лідер виступив з твердженням, що діти "практично несприйнятливі до COVID-19". Телеканал NBC News раніше уточнив, що заснована Марком Цукербергом компанія вперше видалила пост президент США через дезінформацію про вірус нового типу.

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В середині травня італійські лікарі вивчили, зокрема, випадки виникнення нового запального синдрому у дітей і припустили його взаємозв'язок з вірусом SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані в одному з найстаріших і авторитетних медичних журналів The Lancet.