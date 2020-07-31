Twitter тимчасово заблокував виборчий акаунт Трампа
Акаунт заблокований через розміщення контенту, що вводить в оману. Представниця штабу Дональда Трампа звинуватила корпорації в Силіконовій долині в упередженості до президента, заявивши, що вони "не є арбітрами істини".
Twitter тимчасово заблокувала акаунт виборчої кампанії президента США Дональда Трампа
Американська компанія Twitter тимчасово заблокувала аккаунт виборчої кампанії президента США Дональда Трампа в цій соціальній мережі. Своє рішення представники корпорації пояснили тим, що один з розміщених там записів містив неправдиву інформацію про вірус нового типу.
Як уточнили в пресслужбі, "були порушені правила Twitter про дезінформацію, що стосується COVID-19". У корпорації додали, що відомості, які вводять в оману, мають бути видалені, щоб власникам аккаунта була знову надана можливість писати в мережі мікроблогів.
Як і у випадку з Facebook, пост представляв собою відео з фрагментом інтерв'ю Трампа телеканалу Fox News, де американський лідер виступив з твердженням, що діти "практично несприйнятливі до COVID-19". Телеканал NBC News раніше уточнив, що заснована Марком Цукербергом компанія вперше видалила пост президент США через дезінформацію про вірус нового типу.
В середині травня італійські лікарі вивчили, зокрема, випадки виникнення нового запального синдрому у дітей і припустили його взаємозв'язок з вірусом SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані в одному з найстаріших і авторитетних медичних журналів The Lancet.
Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Що там із позашлюбними дітьми?
Він все спростовував і залишився на посаді. Мова іде, звісно, про Томаса Джефферсона, третього президента США (1801 до 1809 року). Йому приписували романтичну аферу зі Саллі Гемінгс і народження від рабині-гувернантки позашлюбної дитини. Через 200 років після скандалу ДНК-тести пролили трохи світла на цю темну історію: батьківство Джефферсона є дуже вірогідним у випадку щонайменше однієї дитини.
Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Воррен Гардінг? Ні, не чули!
Американцям він запам'ятався хіба що коротким строком президентства (1921 до 1923 року) та іміджем найгіршого в історії глави держави. За ним міцно закріпилась слава бабія та гульвіси. Ходили чутки про паралельні афери з кількома подругами родини і, що найгірше, навіть із дружиною старого приятеля.
Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Прецедент: відставка перед імпічментом
Він прославив Карла Бернштейна та Боба Вудворда на весь світ. Газетярі Washington Post викрили "Вотергейтьский скандал" і роль у ньому президента Ричарда Ніксона. Незаконне проникнення у вашингтонський штаб Демократів для встановлення "прослушки" політичних конкурентів завершилося для Ніксона відставкою. Але навіть в останні хвилини на посаді він тримався на публіці переможцем.
Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Зразковий президент - не в усьому…
Він зробив Америку буквально великою, коли продемонстрував жорстку позицію відносно Радянського Союзу. Однак і йому не вдалось уникнути скандалу: як стало відомо, ЦРУ роками мовчки спостерігало, як контрас у Нікарагуа фінансували себе за допомогою контрабанди героїну до США. Щоправда, особливих неприємностей у Рональда Рейгана не виникло. Його роль у цій історії досі до кінця так і не з'ясована.
Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
"Я не мав сексуальних стосунків"
… і навіть не почервонів. Попри те, ще весь світ дізнався про його любовні пригоди в Овальному кабінеті, Білл Клінтон досі бере активну участь у політичному житті США. Його пікантні стосунки з практиканткою Монікою Левінскі мало не стали причиною імпічменту. Як політику йому вдалось вистояти в цій афері. Однак що думає його дружина Гілларі?
Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки
Вербальні атаки до нестями
Він є феноменом. Він говорить і діє всупереч майже всім правилам політично-дипломатичного життя. Ще не можна сказати, ким він є на посаді президента - політичним клоуном, небезпечним підбурювачем чи політиком, який поводиться наче агресивний підліток. Він ще перебуває у своїй стартовій фазі. Але вражає, що вже зараз термін "імпічмент" дедалі частіше вживають у Вашингтоні.