Facebook назвав причину найбільшого в його історії збою

Корпорація Facebook назвала помилкову "зміну конфігурації" причиною майже шестигодинного збою в роботі соцмереж Facebook, Instagram та месенджера WhatsApp, який стався в понеділок, 4 жовтня.

"Наші інженерні групи дізналися, що зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між нашими центрами обробки даних, спричинили проблеми, які перервали цей зв'язок", - ідеться в повідомленні на сайті корпорації.

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У ньому вказується, що порушення мережевого трафіку вплинуло на способи зв'язку центрів обробки даних, "у результаті чого наші послуги зупинилися".

У Facebook зауважили, що, за інформацією компанії, дані користувачів не постраждали, та попросили вибачення за спричинені збоєм незручності. "Ми докладали максимум зусиль, щоб відновити доступ, і тепер наші системи відновлені та працюють", - підкреслили в корпорації.

Через збій Цукерберг втратив понад шість мільярдів доларів

Як зазначає Reuters, глобальний збій завадив 3,5 мільярда користувачів компанії Facebook отримати доступ до її соцмереж та сервісів обміну повідомленнями, таких як WhatsApp, Instagram та Messenger.

Своєю чергою, за даними Bloomberg, після повідомлення про перебої в роботі флагманських продуктів корпорації Facebook її засновник Марк Цукерберг за декілька годин втратив понад шість мільярдів доларів США. Його статки зменшилися до 121,6 мільярда доларів.

Таким чином Цукерберг опустився на одну сходинку в рейтингу найбагатших людей Bloomberg Billionaires Index та опинився на п'ятому місці після засновника компанії Microsoft Білла Гейтса.

Унаслідок наймасштабнішого в історії корпорації збою акції гіганта соцмереж впали на 4,9 відсотка. Зниження їхнього курсу від середини вересня загалом склало 15 відсотків.