 Дані 533 мільйонів користувачів Facebook знайшли у мережі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2021

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Дані 533 мільйонів користувачів Facebook знайшли у мережі

Телефонні номери, адреси електронної пошти та інші дані сотень мільйонів користувачів Facebook були безкоштовно оприлюднені на форумі хакерів. Facebook каже, що йдеться про витік даних дворічної давнини.

Персональні дані сотень мільйонів користувачів Facebook знову опинилися у інтернеті

Персональні дані сотень мільйонів користувачів Facebook знову опинилися у інтернеті

Но одному з хакерських форумів в інтернеті були безкоштовно опубліковані чутливі персональні дані 533 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook. Про це у суботу, 3 березня, повідомило видання Business Insider.

Серед даних телефонні номери, імена облікових записів у Facebook, повні імена користувачів, місце їхнього знаходження, дати народження, біографічні дані та, у деяких випадках, - адреси електронної пошти. Йдеться про користувачів зі 106 країн. З них близько 32 мільйонів - з США, 11 мільйонів - з Великобританії та 6 мільйонів - з Індії.

Зазначається, що першою оприлюднену інформацію на майданчику спілкування для хакерів виявила фірма Hudson Rock, яка займається кібербезпекою.

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Facebook каже про дані 2019 року

У Facebook - одній з найбільших соціальних мереж у світі - вже відреагували на публікацію, зазначивши, що йдеться про дані, про витік яких уже було відомо раніше. "Це старі дні, про які ми вже повідомляли у 2019 році. Ми виявили та вирішили цю проблему у серпні 2019 року", - прокоментував речник Facebook в суботу, 3 березня.

Водночас у своєму коментарі Business Insider технічний директор Hudson Rock Алон Гал зазначив, що навіть інформація дворічної давнини може бути використана кіберзлочинцями для того, аби видавати себе за певних користувачів чи отримати доступ до їхніх паролів.

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Витоки персональних даних Facebook

У виданні додали, що це вже не перший подібний витік. Виявлена у 2019 році вразливість функції пошуку друзів у Facebook дозволяла за допомогою спеціальних алгоритмів у отримувати довтуп до телефонних номерів користувачів соціальної мережі. Проблему було усунуто у серпні 2019 року, однак тоді в інтернеті було опубліковано телефонні номери 420 мільйонів користувачів.

Раніше у Facebook також звинуватили компанію Cambridge Analytica у тому, що вона в порушення правил соціальної мережі у 2016 році отримала доступ до персональних даних 80 мільйонів користувачів та використала їх для формування рекламної кампанії на виборах президента США.

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