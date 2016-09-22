Ребрендинг: компанія Facebook змінила назву на Meta

Засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про ребрендинг компанії. Її назву змінено на Meta, що відображає план із розбудови метавсесвіту (віртуальної реальності з ефектом присутності). При цьому соціальна мережа Facebook, як і всі інші продукти компанії, збереже свою назву. Про це стало відомо під час щорічної конференції з віртуальної та доповненої реальності Facebook Connect 28 жовтня.

"Нині наш бренд настільки тісно пов'язаний з одним продуктом, що не може відображати все, що ми робимо сьогодні, не кажучи вже про майбутнє. Я сподіваюся, що згодом нас бачитимуть як компанію-метавсесвіт, і я хочу пов'язати нашу роботу та ідентичність з цією метою", - заявив Цукерберг. Він також представив новий логотип компанії.

"Meta допомагає будувати майбутнє, в якому люди матимуть більше способів грати та спілкуватися у метавсесвіті. Ласкаво просимо до наступної глави соціальних зв'язків", - йдеться у повідомленні компанії.

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Нова реальність

Нагадаємо, що компанія Facebook володіє Oculus – одним із головних виробників VR-гарнітур. У вересні корпорація вже виділила 50 мільйонів доларів на створення всесвіту віртуальної реальності. Facebook тестує додаток, який має дозволити користувачам за допомогою спеціальної гарнітури бути присутніми на нарадах у вигляді аватарів. Уже цього кварталу компанія обіцяє продемонструвати результати роботи свого підрозділу Facebook Reality Labs, який працює над продуктами доповненої реальності, віртуальної реальності та метасвіту.