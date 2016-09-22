Ребрендинг: компанія Facebook змінила назву на Meta

Марк Цукерберг змінив назву компанії Facebook на Meta, що відображає амбіції засновника побудовати метавсесвіт. Соцмережа та інші додатки збережуть свої назви.
Засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив про ребрендинг компанії. Її назву змінено на Meta, що відображає план із розбудови метавсесвіту (віртуальної реальності з ефектом присутності). При цьому соціальна мережа Facebook, як і всі інші продукти компанії, збереже свою назву. Про це стало відомо під час щорічної конференції з віртуальної та доповненої реальності Facebook Connect 28 жовтня.
"Нині наш бренд настільки тісно пов'язаний з одним продуктом, що не може відображати все, що ми робимо сьогодні, не кажучи вже про майбутнє. Я сподіваюся, що згодом нас бачитимуть як компанію-метавсесвіт, і я хочу пов'язати нашу роботу та ідентичність з цією метою", - заявив Цукерберг. Він також представив новий логотип компанії.
"Meta допомагає будувати майбутнє, в якому люди матимуть більше способів грати та спілкуватися у метавсесвіті. Ласкаво просимо до наступної глави соціальних зв'язків", - йдеться у повідомленні компанії.
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Нагадаємо, що компанія Facebook володіє Oculus – одним із головних виробників VR-гарнітур. У вересні корпорація вже виділила 50 мільйонів доларів на створення всесвіту віртуальної реальності. Facebook тестує додаток, який має дозволити користувачам за допомогою спеціальної гарнітури бути присутніми на нарадах у вигляді аватарів. Уже цього кварталу компанія обіцяє продемонструвати результати роботи свого підрозділу Facebook Reality Labs, який працює над продуктами доповненої реальності, віртуальної реальності та метасвіту.