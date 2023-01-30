Philips скоротить ще шість тисяч робочих місць

У найближчі роки концерн Philips планує звільнити загалом близько 10 тисяч співробітників, аби підвищити прибутковість. На кінець вересня минулого року у компанії працювало понад 79 тисяч осіб.

Концерн Philips планує скоротити ще шість тисяч співробітників у найближчі роки, аби підвищити прибутковість бізнесу. Про це у концерні повідомили у понеділок, 30 січня, представляючи в Амстердамі звіт за минулий рік.

У жовтні 2022 року Philips оголосив про скорочення близько чотирьох тисяч робочих місць, нагадує агенція dpa. На кінець вересня минулого року у Philips працювало трохи більше 79 тисяч осіб. Завдяки курсу жорсткої економії компанія прагне відновити зростання. Адже в четвертому кварталі 2022 року Philips отримав збиток у розмірі 105 мільйонів євро, незважаючи на те, що продажі компанії зросли на десять відсотків, - до 5,4 мільярда євро. Серед причин - високі витрати на скорочення робочих місць і корпоративну реструктуризацію, а також на відкликання та заміну деяких апаратів штучної вентиляції легенів.

За увесь 2022 рік збиток Philips склав 1,6 мільярда євро після прибутку в 3,3 мільярда євро в 2021 році. Такі показники пов'язані з амортизацією в проблемному підрозділі, який займається товарами для сну та вентиляції, та витратами на реструктуризацію. Водночас торговельний оборот Philips торік збільшився на чотири відсотки - майже до 18 мільярдів євро.