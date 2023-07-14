Пекін розкритикував нову стратегію Німеччини щодо Китаю

Міністерство закордонних справ КНР піддало критиці нову стратегію уряду Німеччини щодо Китаю.

Офіційний представник міністерства Ван Веньбінь на пресконференції в Пекіні в п'ятницю, 14 липня, назвав 61-сторінковий документ "контрпродуктивним". "Тільки посилить розкол світу", - цитує його слова німецьке агентство dpa.

Він звинуватив уряд ФРН у протекціонізмі та висловив сподівання, що Берлін "всебічно й об'єктивно" подивиться на події в Китаї.

Німецький уряд після багатомісячних обговорень ухвалив 13 липня першу стратегію щодо Китаю. "Економічна інтеграція з Китаєм має бути збережена, однак ми хочемо зменшити залежність у критично важливих галузях, щоб пом'якшити ризики, які випливають з них", - ідеться в документі.

У стратегії Берлін звинувачує китайську владу в серйозному порушенні прав людини та у підриві міжнародного права своєю агресивною політикою в Індо-Тихоокеанському регіоні. "Поведінка та рішення Китаю означають, що елементи суперництва і конкуренції в наших відносинах останніми роками посилилися", - зазначається в документі.

Читайте також: Німецька стратегія безпеки: Росія - найбільша загроза миру в майбутньому, Китай - партнер і суперник