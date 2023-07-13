Уряд Німеччини презентував стратегію щодо Китаю

Уряд Німеччини має намір зменшити економічну залежність від Китаю, але не змінювати кардинально курс. "Уряд Німеччини не прагне відокремитися від Китаю. Економічна інтеграція з Китаєм має бути збережена. Однак ми хочемо зменшити залежність у критично важливих галузях, щоб пом'якшити ризики, які від них виходять", - ідеться у стратегії щодо Китаю, представленій урядом ФРН у четвер, 13 липня.

Що далі Китай відходить від "норм і правил" міжнародного порядку, тим більшою проблемою може стати критична залежність окремих секторів німецької економіки або компаній від китайського ринку, зазначається в документі. "Уряд Німеччини працює над зниженням ризиків в економічних відносинах із Китаєм", - цитує стратегію агенція dpa. Водночас у документі зазначається, що китайський ринок, як і раніше, має велике значення для багатьох компаній.

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Німеччині потрібен Китай, але й Китаю - Європа

У стратегії також вказується, що пандемія Covid-19 виявила залежність Німеччини, наприклад, у галузі медичних технологій та фармацевтики. Існують також критичні залежності в інших важливих галузях, як-от рідкісноземельних металів та технологій, необхідних для енергетичного переходу. "Концентрація на кількох або лише на одній країні походження напівфабрикатів, проміжної та кінцевої продукції може призвести до залежності у критичних галузях. Це стало очевидним і на прикладі Росії", - наголошується у документі.

Міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) спершу хотів дати німецьким компаніям більш конкретні рекомендації щодо зниження ризиків. Він упевнений, що слід уникати односторонньої залежності, наприклад, щодо важливих сировинних ресурсів, розширювати маршрути поставок і освоювати нові ринки за межами Китаю.

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Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала до співпраці з Китаєм, незважаючи на всі відмінності та ризики. "Ми хочемо співпрацювати з Китаєм, - написала глава зовнішньополітичного відомства у Twitter на тлі ухвалення першої китайської стратегії уряду Німеччини. - Тому що ми потребуємо Китаю, але Китай також потребує нас, Європи". За словами Бербок, це стосується економічного розвитку Німеччини, чесної конкуренції та боротьби з глобальним потеплінням. "Тут успіху можна досягти лише разом із Китаєм", - переконана міністерка закордонних справ ФРН.