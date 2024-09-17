Intel відклала будівництво заводу у ФРН за 30 млрд євро

Будівництво заводу мікрочіпів Intel у Магдебурзі поставлено на паузу. У мінфіні ФРН запропонували використати 10 мільярдів євро, призначені для субсидій, для зниження дефіциту держбюджету.

Американський технологічний гігант Intel заморозив будівництво комплексу з виробництва напівпровідників у німецькому Магдебурзі. Очікується, що реалізацію проєкту в Німеччині буде відкладено на два роки, повідомив у понеділок, 16 вересня, керівник компанії Пет Гельсінджер.

Будівництво комплексу з двох заводів з виробництва напівпровідників мало стати найбільшою прямою іноземною інвестицією в історії Німеччини: воно оцінювалося в 30 мільярдів євро, причому третину цієї суми - 9,9 мільярда євро - був готовий надати у вигляді субсидій уряд ФРН.

Проте такі витрати для компанії, яка зараз бореться із втратами, виявилися надто високими. "Ми повинні діяти негайно, щоб створити більш конкурентну структуру витрат і досягти мети економії 10 мільярдів доларів", - заявив Гельсінджер. Він також повідомив про зупинення будівництва заводу мікрочіпів у польському Вроцлаві. У свою чергу міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) назвав відстрочку будівництва внутрішнім рішенням підприємства, пов'язаним із корпоративною політикою та "потребами в грошах".

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Куди ФРН спрямує мільярдні субсидії для Intel

Уряд Німеччини обговорить, як вчинити із коштами, зарезервованими для надання допомоги на будівництво заводу Intel, повідомив Габек. У той же час міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) закликав перенаправити субсидії, що призначалися для проєкту Intel, на зниження 12-мільярдного дефіциту федерального бюджету. "Всі кошти, що не потребуються для Intel, повинні бути зарезервовані у федеральному бюджеті для скорочення невирішених фінансових проблем. Все інше не було б відповідальною політикою", - написав глава мінфіну на платформі Х.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не виключив тимчасового використання частини державної допомоги Intel для закриття прогалин у бюджеті. "Я також вважаю, що ми використовуємо наші можливості у всіх напрямках", - зазначив він. Водночас Шольц закликав не ухвалювати поспішних рішень, наголосивши, що уряд ФРН має намір просувати розвиток напівпровідникової промисловості в Німеччині. Уряд "з розчаруванням сприйняв повідомлення про затримку і продовжує вважати, що проєкт вартий і заслуговує на підтримку", наголосив також Шольц.

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Фінансування Intel планувалося здійснювати з Фонду клімату та трансформації (KTF), за допомогою якого федеральний уряд підтримує кліматичні проєкти та впровадження важливих технологій. На поточний рік фонд передбачав виділення для проєкту Intel у Магдебурзі близько чотирьох мільярдів євро.