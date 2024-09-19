Intel поки не будуватиме завод у ФРН: куди спрямують гроші?

Що означає для економіки Німеччини відтермінування будівництва заводу Intel з виробництва чіпів у Магдебурзі і куди тепер будуть спрямовані відкладені урядом на ці цілі 10 мільярдів євро?

Американський гігант мікроелектроніки Intel 17 вересня оголосив, що відтерміновує щонайменше на два роки будівництво комплексу з двох заводів із виробництва напівпровідників у східнонімецькому Магдебурзі. Обсяг інвестицій у цей проєкт мав становити 30 мільярдів євро. 10 мільярдів євро із цієї суми планував надати уряд Німеччини.

У компанії Intel пояснили, що хочуть почекати з початком будівництва через фінансові проблеми. Однак деякі спостерігачі вбачають у рішенні американського виробника й свідчення неспроможності нинішньої правлячої у Німеччині коаліції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), Вільної демократичної партії (ВДП) та партії "Союз-90 / Зелені" залучити у країну великі інвестиції.

Проблема із залученням інвестицій в Німеччину

"Те, що ми спостерігаємо зараз - результат чотирьох років фактичної стагнації економіки і того, що з країною робить зниження її міжнародної конкурентоспроможності протягом десятиліття", - висловлює свою думку у розмові з DW головний економіст банку Dutch bank ING Карстен Бржескі.

Він має на увазі не лише рішення Intel відтермінувати будівництво заводів з виробництва чіпів у Німеччині, але й іншу обставину, про яку стало відомо двома тижнями раніше. А саме: плани найбільшого німецького автоконцерну Volkswagen закрити один або навіть два заводи в Німеччині на тлі низького попиту, передусім на електромобілі. За оцінкою Бржескі, обидві події вказують на серйозну проблему з інвестиціями у країні.

Заводи Intel у Магдебурзі означали б створення трьох тисяч нових робочих місць. З іншого боку, проєкт дозволив би Німеччині скоротити залежність від азійських виробників напівпровідників і мав би стратегічне значення для національної економіки, насамперед у її ключовій галузі - автомобілебудуванні.

Проєкт виробничого комплексу Intel у Магдебурзі. Будівництво заводу відтермінували щонайменше на два роки Фото: Intel Corporation

"Отримання чіпів для автомобільної електроніки - велика проблема для промисловості, - констатує в розмові з DW Єнс Зюдекум (Jens Südekum) - економіст з Університету імені Генріха Гейне в Дюссельдорфі. - Компанія Intel хотіла зайнятися виробництвом чіпів, які ідеально відповідають вимогам замовника. І це забезпечило б німецькій автомобільній промисловості саме те, чого вона потребує, щоб розвивати цифрові технології".

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Чому Intel відтерміновує будівництво заводів у Німеччині

Між тим Карстен Бржескі з Dutch bank ING вказує, що Intel дійсно зазнає труднощів. Раніше голова американської компанії Пет Гелсінгер повідомив, що заморозять не лише проєкт у Німеччині, а й будівництво заводу з виробництва чіпів у Польщі.

У серпні компанія Intel повідомила про збитки обсягом один мільярд доларів у попередньому кварталі на тлі скорочення продажів і оголосила про плани скоротити 15 тисяч співробітників, заощадити видатки обсягом 10 мільярдів доларів і призупинити виплату дивідендів.

"Ми маємо продовжувати діяти в терміновому порядку, щоб створити більш конкурентоспроможну структуру видатків і досягти мети заощадити 10 мільярдів доларів, про яку ми оголосили минулого місяця", - наголосив Гелсінгер у пресрелізі та листі співробітникам.

Сьогодні виробник мікроелектроніки, головний офіс якого розташований у місті Санта-Клара в Каліфорнії, поступається конкурентам на ринку. Так, Intel вже не входить до десятки провідних виробників напівпровідників, а капіталізація компанії становить менше 90 мільярдів доларів. Для порівняння: лідер у галузі розвитку штучного інтелекту (ШІ) - компанія Nvidia - має ринкову вартість 2,9 трильйона доларів.

За словами Александера Шірша (Alexander Schiersch) з Інституту економічних досліджень (DIW) у Берліні, "Intel мав амбітний план, який не спрацював". В інтерв'ю DW експерт перелічує фактори, від яких, на його думку, залежатиме майбутнє компанії: "По-перше, вона має залучити більше покупців для своїх чіпів. По-друге, вона має підвищити ефективність своєї стратегії в галузі ШІ. Зрештою, вона має гарантувати успіх своїх заходів щодо скорочення видатків".

Шірш вважає, що доля очільника Intel Пета Гелсінгера багато в чому залежить від планів щодо перетворення компанії на "фабрику мікрочіпів", яка працює на зовнішніх замовників. Зроблена на цьому тлі 16 вересня заява про партнерство з Amazon Web Services, у центрі якого будуть чіпи для штучного інтелекту виробництва Intel, є важливою перемогою.

Попри це, у нинішній ситуації Шірш оцінює шанси на те, що американська компанія колись повернеться до планів будівництва заводу в Магдебурзі, у "не більше ніж 50 відсотків".

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Куди спрямують10 мільярдів євро інвестицій?

Водночас відтермінування початку будівництва у ФРН заводів із виробництва чіпів стало ударом і по амбіціях ЄС у цій сфері. А у німецькому уряді вже розгорілися суперечки щодо 10 мільярдів євро, які Берлін готувався виділити на цей проєкт.

Глава Intel Пет Гелсінгер і канцлер ФРН Олаф Шольц (на задньому плані) під час підписання остаточного інвестиційного рішення у червні 2023 року Фото: Sean Gallup/Getty Images

Так, одразу після заяви Intel міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) висловився за те, щоб не витрачати ці гроші, а використати їх, щоб закрити "дірку" у федеральному бюджеті. Зелені, своєю чергою, хочуть перенаправити гроші на фінансування кліматичних програм.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), відповідаючи 17 вересня на пряме запитання телеканалу n-tv про те, куди тепер підуть гроші, заявив таке: "Ми відклали гроші. Вони й надалі будуть потрібні для наших проєктів щодо напівпровідників. І зараз немає приводу раптово почати розмірковувати про те, як ми ними розпоряджатимемося. Ми продовжимо консультації щодо бюджету. Той факт, що ми одночасно хочемо розвивати виробництво напівпровідників у Німеччині і стежити за тим, щоб нам вистачило фінансів, очевидний. Тому результатом стануть конструктивні консультації на цю тему. Нам потрібно використовувати свої можливості у всіх напрямках. Тут не можна ділити все на чорне та біле".

Джерела у мінфіні ФРН розповіли DW на умовах анонімності, що міністерство зараз вивчає питання про те, як передати невикористані гроші назад у державний бюджет.

На думку головного економіста ING Карстена Бржескі, дебати в кабінеті Шольца щодо субсидій на заводи Intel змушують порушити питання про економічні амбіції правлячих партій. "Складається враження, що уряд Німеччини не має продуманої довгострокової економічної стратегії", - каже він.