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ТехнологіїСполучені Штати Америки

Найдорожчою компанією в світі стала американська Nvidia

Валерій Сааков | Ольга Лебедєва
19 червня 2024 р.

Один із лідерів у сфері технологій штучного інтелекту Nvidia з початку року збільшив ринкову вартість майже втричі - до 3,335 трильйона доларів, обігнавши Apple і Microsoft.

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Головний офіс Nvidia в каліфорнійській Санта-Кларі, США
Головний офіс NvidiaФото: Justin Sullivan/Getty Images

Виробник відеокарт, чипів та іншого обладнання на основі технологій штучного інтелекту (ШІ) Nvidia став найдорожчою компанією у світі.

У середу, 19 червня, вартість акцій каліфорнійської компанії зросла на 3,5 відсотка до 135,58 долара. Тож ринкова вартість Nvidia становила 3,335 трильйона доларів.

Microsoft і Apple - на другому і третьому місцях

Тим самим Nvidia, високопродуктивні процесори якої відіграють центральну роль у боротьбі за домінування в технологіях ШІ, незначно обійшла технологічних важковаговиків Microsoft і Apple.

Капіталізація Microsoft знизилася на 0,45 відсотка до 3,317 трлн доларів, Apple - більш ніж на 1 відсоток до $3,286 трлн.

Як зазначає агентство Reuters, акції Nvidia тільки з початку 2024 року зросли майже втричі, що стало символом украй оптимістичних очікувань на Волл-стріт щодо нових технологій ШІ. Водночас агенція зауважує, що такі настрої можуть зійти нанівець, якщо з'являться ознаки скорочення витрат на ці технології.

Крім того, Nvidia стала найбільш торгованою компанією на Волл-стріт зі щоденним оборотом близько 50 мільярдів доларів, тоді як аналогічні показники Apple, Microsoft і Tesla становлять у середньому близько 10 млрд.

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