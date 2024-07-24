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Rheinmetall почне випуск снарядів в Україні упродовж 2 років

Дар'я Нинько
24 липня 2024 р.

Концерн Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення на будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Воно розпочнеться у "короткостроковій перспективі", а почати випускати снаряди планують упродовж двох років.

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Виробництво боєприпасів на заводі Rheinmetall у Німеччині
Виробництво боєприпасів на заводі Rheinmetall у НімеччиніФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав перше замовлення від українського уряду на спорудження заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу аж до введення в експлуатацію, повідомила у середу, 24 липня, пресслужба концерну.

Вартість реалізації проєкту у компанії не розкривають, втім зазначають, що вона перебуває "в нижньому тризначному діапазоні у мільйонах євро". Передбачається, що будівництво розпочнеться "в короткостроковій перспективі" й завершиться протягом кількох років. Водночас виробництво боєприпасів в Україні планують розпочати упродовж двох років. Разом зі своїм українським партнером по спільному підприємству, Rheinmetall також відповідатиме за експлуатацію заводу, зазначили в компанії.

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"Ми втілюємо слова в життя і, разом з нашим партнером, створимо Український центр компетенції з виробництва боєприпасів (Ukrainian Competence Center for Ammunition). (...) Ми вдячні за надану змогу підтримати країну в її реіндустріалізації та зміцненні її обороноздатності", - наводить пресслужба слова генерального директора Rheinmetall AG Арміна Папперґера (Armin Papperger).

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Наразі в Україні триває підготовка необхідної інфраструктури. Спільне підприємство між Rheinmetall та українською держкомпанією, що керуватиме заводом боєприпасів, ще мають створити, зазначили у компанії.

Першу БМП Lynx від Rheinmetall ЗСУ отримають до кінця року

У червні 2024 року Папперґер та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підписали угоду про розширення стратегічної співпраці на полях Конференції з питань відновлення України у Берліні.

Також у червні в Україні почав роботу перший цех з ремонту й виробництва бронетехніки спільного підприємства "Укроборонпрому" і Rheinmetall -  "Rheinmetall Udi" ("Райнметал - Українська оборонна промисловість"). У планах підприємства - виробляти в Україні броньовані машини, такі як бронетранспортери Fuchs, бойові машини піхоти Lynx і танки Panther. 

Першу БМП Lynx від Rheinmetall планують передати Збройним силам України до кінця 2024  року, а локальне виробництво розпочнеться "якомога швидше", повідомили у концерні.

Снаряди для України: у ФРН Rheinmetall будує новий завод

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