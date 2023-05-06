Кумівство в Німеччині? Скандал в оточенні віцеканцлера

Міністерство економіки Німеччини на чолі з віцеканцлером Габеком потрапило в центр скандалу через імовірне кумівство. Борці з корупцією закликають зробити правила конкурсів на посади в держструктури жорсткішими.

Кумівство чи навіть корупція? Уже кілька днів поспіль уся Німеччина говорить про міністерство економіки та захисту клімату на чолі з Робертом Габеком (Robert Habeck) із партії "Союз 90/Зелені. Причина - статс-секретар при міністерстві Патрік Ґрайхен (Patrick Graichen). Йому закидають, що він допомагав своїм друзям і родичам отримувати роботу.

Усе по черзі. У державній агенції відновлювальної енергетики Німеччини DENA з'явилася вакансія керівника, яку має бути заміщено в середині року. Ця посада престижна і добре оплачувана. Заснована у 2000 році агенція покликана пропагувати у світі німецьку енергетичну реформу, тобто відмову від викопних джерел енергії. Після тривалого відбору кандидатів посаду отримав Міхаель Шефер (Michael Schäfer).

Як і Ґрайхен, Шефер уже давно активно займається питаннями захисту клімату та довкілля і працював на багатьох посадах у цій сфері. А ще - і в цьому Ґрайхен зізнався лише після завершення конкурсу на посаду - вони дуже добрі друзі, Шефер навіть був його свідком на весіллі.

Конкурс повторять

Проблема полягає в тому, що в міністерстві Габека Ґрайхен був одним із трьох людей, які вирішували долю конкурсу на посаду, яку отримав Шефер. Тепер, очевидно, конкурс повторять, остаточне рішення - за наглядовою радою DENA. Взагалі-то Шефер мав би заступити на посаду 15 червня, але навряд чи тепер до цього дійде.

Міхаель Шефер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

ХДС: "Лише маленький родинний клан"

В опозиції одразу ж жорстко розкритикували ситуацію в міністерстві економіки Німеччини. Генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Маріо Чая (Mario Czaja) звинуватив Габека в тому, що той побудував у своєму міністерстві "кухонний кабінет". Він називає оточення міністра "маленьким родинним кланом, у якому всі одне одному родичі чи куми". Він вимагає відставки Ґрайхена.

Сам Габек назвав поведінку Ґрайхена помилкою, але водночас став на захист свого статс-секретаря: "Патрік Ґрайхен, на мою думку, є людиною, яка врятувала Німеччину від важкої енергетичної кризи". І справді, Ґрайхен, зокрема, зіграв важливу роль у будівництві термінала з прийому скрапленого природного газу, аби зменшити залежність Німеччини від російського газу на початку повномасштабної війни в Україні.

Інші родинні зв'язки

Але: сестра Ґрайхена, одружена з іще одним статс-секретарем Габека Міхаелем Келлером (Michael Kellner), обіймає високу посаду у престижному екологічному інституті в Гамбурзі. Цей інститут уже віддавна проводить дослідження на замовлення федерального уряду і робив це ще до того, як Габек став міністром і віцеканцлером. Тож чи існує такий собі клан Габека?

Через скандал у мінекономіки ФРН під прицілом критики опинився і віцеканцлер Роберт Габек (праворуч) Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Антикорупційна організація Transparency International (TI) критикує випадок Ґрайхена: "Міністерство повинно було від самого початку по-іншому організувати конкурс на посаду керівника агентства", - зазначає директорка TI в Німеччині Анна-Майя Мертенс (Anna-Maija Mertens). "Якщо кандидат є свідком на весіллі статс-секретаря, то це очевидно, що статс-секретар про це має повідомити та не брати участі у відборі", - каже вона. І дійсно - Ґрайхен зробив це надто пізно. "Навіть сама лише підозра конфлікту інтересів може завдавати шкоду довірі інституціям", - пояснює Мертенс.

Критика з власних лав

Розкритикували інцидент у міністра і в правлячій коаліції Німеччини. Парламентський відповідальний секретар фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Торстен Гербст (Torsten Herbst) сказав у розмові з виданням Neue Zürcher Zeitung: "Роберту Габеку слід подивитися, наскільки поведінка статс-секретаря Ґрайхена впливає на імідж міністерства та довіру до влади".

Взагалі-то німецький уряд у складі Соціал-демократичної партії Німеччини, Зелених і ВДП, що перебуває при владі з грудня 2021 року, пообіцяв підвищити рівень прозорості та більш рішучо боротися із випадками отримання вигоди від політичних посад. "Коаліційна угода зобов'язує нас щільніше перевіряти наявність складу злочину підкупу та корупції у представників влади. Ми в коаліції дискутуватимемо, як ми втілюватимемо цю домовленість у життя", - сказала на початку каденції речниця міністерства юстиції Німеччини Рабеа Беннінґгаузен (Rabea Bönninghausen) у розмові з DW.

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10 місце Німеччини в "Індексі сприйняття корупції" TI

Тож ідеться лише про поодинокий випадок? Уже четвертий рік поспіль німецький державний сектор посідає 10 місце у світовому "Індексі сприйняття корупції" Transparency International. У 2021 році Німеччина отримала 80 зі 100 пунктів. Данія, Нова Зеландія та Фінляндія з 88 пунктами знову були на чолі рейтингу. Загалом у ньому 180 країн.

Загалом державний сектор у Німеччині вважається некорумпованим Фото: Burkhard SchubertGeisler-Fotopress/picture alliance

Ця кількість балів каже про те, що державний сектор у Німеччині загалом не сприймається людьми як корумпований. Тобто Німеччина вважається країною, де кумівство має місце рідше, ніж деінде. Ідеться про чиновників та обраних представників влади, а також про те, наскільки ефективно законом та відповідними заходами борються зі зловживаннями влади, підкупом та розтратою коштів.

Loby-Control: Панує принцип довіри

Водночас саме на проблему конкурсів на посади уряд мало звертають увагу, критикує організація Lobby-Control. Її представник Тімо Ланґе (Timo Lange) так прокоментував практику заміщення вакансій у державних структурах Німеччини: "Поки що у питанні заміщення вакансій там панує принцип довіри: керівники, мовляв, самі правильно оцінять імовірність конфліктів інтересів. Але це не працює, як показує приклад Ґрайхена". Тому організація виступає за стандартизовану процедуру, приміром, опитувальники, які мають заповнювати люди, що вирішують, хто обійме ту чи іншу посаду, де вони б повідомляли про свої можливі зв'язки з кандидатами. Такого в Німеччині поки що немає.