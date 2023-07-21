Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Міністр економіки ФРН Роберт Габек в ексклюзивному інтерв'ю DW сказав, що Берлін прагне тіснішої економічної співпраці з Нью-Делі. Водночас Індія, за його словами, не може залишатися нейтральною щодо війни в Україні.

На початку триденного візиту до Індії віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) закликав Нью-Делі засудити війну Росії проти України. В інтерв'ю керівниці корпункту DW у Нью-Делі Амріті Чімі Габек сказав, що "не можна залишатися нейтральними, коли існує несправедливість" і додав, що "завжди є агресор і є жертва, і якщо ви говорите, мовляв, "я не розрізняю агресора і жертву", то в певному сенсі не відображаєте реальну ситуацію", - сказав він.

Габек далі сказав, що хоча він поважає індійські "традиції та партнерство з Росією", країна не може залишатися нейтральною, поки триває війна. "Я був би дуже радий, і це навіть допомогло б нашим відносинам, якби Індія принаймні знайшла б чіткі слова і сказала, що це агресія, це одностороння агресія, це війна Путіна", - зазначив Габек.

Офіційно Індія дотримується нейтральної позиції щодо російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022. У Нью-Делі не приєднались до санкцій Заходу проти Москви та продовжують купувати в Росії енергоносії.

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Поглиблення партнерства з Індією на тлі зменшення ризиків від Китаю

Незважаючи на різне ставлення до війни РФ проти України, візит Габека до Індії у супроводі бізнес-делегації є кроком до розширення економічних зв'язків Німеччини в Азії за межами Китаю та до диверсифікації енергетичних ресурсів.

"Тісніше співробітництво, особливо у сфері відновлюваних джерел енергії та екологічно чистого водню, має великий потенціал для обох сторін і може підвищити нашу стійкість та економічну безпеку", - йдеться в оприлюдненій перед візитом Габека заяві міністерства економіки ФРН.

Габек під час інтерв'ю DW, 20 липня 2023 Фото: DW

Сам віцеканцлер сказав DW, що оптимістично налаштований щодо співпраці з Індією в енергетичних питаннях. "Ми повинні визнати, що глобальне потепління - це реальність, і ми повинні зупинити його якомога швидше", - сказав Габек, який представляє партію Зелених. "Тож відновлювана енергетика, енергоефективність - це питання, які стоять на порядку денному", - додав він.

За його словами, "через безпрецедентну агресивну війну Росії проти України ми засвоїли болісний урок про те, що залежність лише від однієї країни - в цьому разі енергетична - може бути небезпечною".

Щодо Китаю, Габек зазначив: "Це нормально мати обширне партнерство з Китаєм, Індія також має подібне, але бути залежним від одного (партнера - Ред.) не дуже добре. Тому ми шукаємо нових партнерів".

Нещодавно уряд Німеччини опублікував свою першу стратегію щодо Китаю, спрямовану на зменшення економічних ризиків. Німеччина є найбільшим європейським торговим партнером Пекіна.

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На порядку денному - вільна торгівля та енергетика

Габек, який привіз зі собою в Індію представників бізнесу, сказав DW, що він також прагне вирішити проблему дефіциту кваліфікованих кадрів у Німеччині, яка для німецьких компаній виходить на передній план. "У Німеччині нам бракує робочої сили, в Індії є багато кваліфікованих, талановитих, добре освічених людей, ласкаво просимо", - сказав Габек.

Німеччина минулого місяця ухвалила реформу міграційного законодавства, спрямовану на приваблення робочої сили з країн, що не входять до складу Європейського Союзу. Цього тижня Індію відвідає і міністр праці Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) для обговорення найму індійського персоналу за доглядом на тлі нестачі медпрацівників у Німеччині.

Габек також сподівається на прогрес у переговорах щодо угоди про вільну торгівлю між ЄС та Індією. ЄС та Індія над нею працюють роками. Під час лютневого візиту до Індії канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив бажання прискорити ці переговори.

Віцеканцлер Габек у суботу планує взяти участь у зустрічі міністрів енергетики G20 у штаті Гоа на заході Індії.