Берлін кличе на роботу до Німеччини. Але не всіх

Іноземцям з країн за межами ЄС має стати значно легше переїжджати на роботу до Німеччини. Шукати вакансії та залишатися в країні зможуть навіть туристи. DW - про новий німецький закон.

Німецька влада створює додаткові можливості для залучення в країну трудових мігрантів. Поправки до чинного імміграційного закону 2020 року, які у п'ятницю, 23 червня, ухвалив Бундестаг, відкривають нові шляхи для переїзду до Німеччини на роботу або для її пошуку не лише висококваліфікованим фахівцям із країн, що не входять до Європейського Союзу.

"Перелаштування зі смуги на смугу"

Найбільш несподіване та спірне нововведення - так звана "зміна смуги" (Spurwechsel). Термін взятий із автодорожньої лексики. Мається на увазі ситуація, коли автомобіль перелаштовується з однієї смуги на іншу. Щодо імміграції до Німеччини це означає, що біженці, які звернулися до німецької влади з проханням про захист і ще не отримали відповіді, можуть змінити свій статус з шукача притулку на трудового мігранта, який шукає роботу.

Є, однак, дві умови. По-перше, такі іноземці повинні відповідати критеріям, які діють також для інших потенційних трудових іммігрантів до Німеччини. А, по-друге, можливість перелаштуватися "зі смуги на смугу" надається лише тим біженцям, які звернулися до німецької влади до 29 березня 2023 року. Таким чином німецька влада намагається уникнути ланцюгової реакції і не створювати прецеденту: щоб приклад не виявився заразливим і не призвів до подальшого збільшення нелегальної міграції до Німеччини.

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Прагматизм чи провал міграційної політики?

За даними Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF), до кінця березня в Німеччині перебували 163 тисячі шукачів притулку, заяви яких ще перебували на розгляді.

Скільки з них мають відповідну кваліфікацію, наразі невідомо. Проте уряд запевняє, що можливість "зміни смуги" дозволить німецьким підприємствам, які зазнають гострого дефіциту кадрів, знайти підходящих працівників серед мігрантів, які вже перебувають у Німеччині, частково інтегровані і які хоч якось знають німецьку мову.

Хто ще раніше попросив у Німеччині про притулок, але досі не отримав рішення, зможе спробувати отримати статус трудового мігранта Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

З точки зору консервативної опозиції, уряд "зміною смуги" змішує два потоки міграції - біженців та трудових мігрантів, а також дає абсолютно хибний сигнал. "Крайній термін (29 березня. - Ред.) нікого не утримає від того, щоб також вирушити до Німеччини, сподіваючись залишитися", - заявила заступник голови фракції ХДС/ХСС Андреа Ліндгольц (Andrea Lindholz).

Газета Münchner Merkur також вважає, що уряд просто спасував у міграційній політиці: "Оскільки депортації часто не вдаються, міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) намагається знайти вихід із тупикової ситуації та перетворити небажаних мігрантів на вкрай необхідну країну робочу силу".

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Приїхав туристом, залишився працювати

Революційним для Німеччини можна вважати і нововведення, згідно з яким у країні зможуть залишатися іноземні туристи. У майбутньому особи, які приїхали до Німеччини з туристичною візою і знайшли тут роботу, будуть працевлаштовуватися без зайвих формальностей. Щоправда, і для цієї категорії потенційних трудових мігрантів діють вимоги відповідної кваліфікації.

Втім, вимоги до рівня кваліфікації помітно знижено. Так, отримані на батьківщині свідоцтва про ту чи іншу кваліфікацію тепер необов'язково мають проходити тривалу процедуру визнання в Німеччині: головне - аби людина мала щонайменше дворічний стаж роботи за фахом. І, до речі, здобута на батьківщині спеціальність - не догма. Можна працювати в Німеччині і за іншим фахом, головне, щоб людина вважалася кваліфікованим кадром.

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Карта шансів за системою балів

Крім уже наявної Blue Card, яка дозволяє висококваліфікованим іноземним фахівцям з вищою освітою або вже визнаним у Німеччині свідоцтвом про здобуту кваліфікацію займати вакансії на німецьких фірмах, запроваджується ще одна карта - "карта шансів".

Blue Card - кваліфікованим кадрам з вищою оствітою тепер іще простіше отримати дозвіл на проживання в Німеччині

На неї можуть претендувати громадяни з країн, які не входять до ЄС, котрі ще не мають пропозиції на роботу від німецької фірми, але вважаються перспективними. Перспективність вираховуватиметься за системою балів - на кшталт канадської, австралійської чи новозеландської, яка враховує вік людини, фах та стаж роботи, потенціал членів сім'ї, знання німецької чи англійської мови, зв'язок з Німеччиною.

З 12 можливих треба набрати шість балів, щоб здобути "карту шансів". З нею можна буде в'їхати до Німеччини та шукати тут кваліфіковану роботу протягом року, протягом якого можна буде підробляти підсобником 20 годин на тиждень. Карту можна буде на два роки подовжувати.

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Нове для кандидатів на Blue Card та іноземних студентів

Поліпшено також умови для претендентів на Blue Card. Розмір необхідної для неї зарплати знижено до 3500 євро на місяць, проходити процедуру визнання дипломів можна постфактум, працювати допускається і не за первісною спеціальністю, з собою до Німеччини власники зможуть привозити не лише дітей, а й літніх батьків, якщо прибутку висококваліфікованого іноземного фахівця буде вистачати на їхнє утримання. Серед нововведень - Blue Card для айтішників навіть без вищої освіти, але з досвідом роботи в сфері IT.

Фахівці зі сфери ІТ можуть спрощено іммігрувати до Німеччини навіть без спеціальної освіти Фото: Sabir Mazhar/AA/picture alliance

Новий закон робить більш привабливим для іноземців також навчання у німецьких вишах. Зокрема, знижено фінансові вимоги, розширено можливості підробляти під час навчання, як це часто роблять німецькі студенти. Причому такий "студентський трудовий договір" вважатиметься додатковою підставою для дозволу на проживання.

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Чи вирішить новий закон проблему дефіциту кадрів у Німеччині?

За даними самого німецького уряду, до кінця минулого року кількість вакансій у Німеччині сягнула 1,98 мільйона. Особливо великий дефіцит кадрів у сфері охорони здоров'я та догляду за літніми людьми, у дитячих садках, у сфері послуг та ремісничій галузі, на транспорті та на будівництві.

Експерти Німецької академії технічних наук (Acatech) та Інституту економічних досліджень імені Лейбніца в щойно опублікованому дослідженні дійшли висновку, що внутрішній потенціал Німеччини - за рахунок повернення до трудового життя пенсіонерів та залучення жінок, що до цього не працювали, - практично вичерпано. Терміново потрібен імпорт робочої сили з-за кордону. Частка трудових мігрантів у Німеччині з країн за межами ЄС становить нині лише чотири відсотки. Причина - бюрократичні перепони та недостатня привабливість німецького ринку праці.

За прогнозом уряду ФРН, чергова лібералізація імміграційного законодавства призведе до збільшення абсолютної кількості таких "заробітчан" на 60 тисяч осіб на рік. А потрібні Німеччині додатково 400 тисяч щорічно.