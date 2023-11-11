Скільки німецькі політики витрачають на візажистів і стилістів? Це запитання наполегливо і послідовно ось уже не вперше ставлять депутати Бундестагу від фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) німецькому уряду в рамках звичайної процедури парламентських запитів. Такі запити - важливий інструмент, який дає можливість депутатам виконувати свою контрольну функцію.

То скільки ж? Виокремимо одразу топ-3 найбільш "витратних" міністерств щодо зовнішнього вигляду політиків. Цей "рейтинг" уже другий рік поспіль очолює глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Трійця лідерів за витратами на зовнішність

Згідно з актуальною інформацією, опублікованою на початку листопада, міністерка закордонних справ Німеччини з січня по жовтень 2023 року витратила на візаж майже 99 тисяч євро. За весь 2022 рік глава МЗС витратила понад 136,5 тисячі євро. На другому місці за витратами на свій зовнішній вигляд у 2023 році - канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz): за 10 місяців на його стилістів і візажистів витратили понад 23 тисячі євро. За весь минулий рік канцлер Німеччини витратив 40 тисяч євро. На третьому місці - міністерка у справах сім'ї, жінок, громадян похилого віку та молоді Ліза Паус (Lisa Paus). Її зовнішній вигляд обійшовся платникам податків майже в 21 тисячу євро.

Анналена Бербок у поїзді з Вашингтона до Нью-Йорка, 15 вересня 2023 року Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Отже, трійка лідерів станом на листопад 2023 року визначена. Але чи є пояснення тому, чому краса міністерки закордонних справ обходиться німецькій скарбниці в найвищу суму? Річ у тім, що главу МЗС ФРН у її поїздках за кордоном супроводжує особистий візажист. В інших міністерств такої статті витрат немає. Через ненормований графік роботи міністерці і візажисту доводиться іноді працювати на вихідних і в різний час доби, що тягне за собою додаткові видатки.

Депутати з фракції АдН в одному зі своїх запитів попросили пояснити, в яких саме поїздках візажисти супроводжували німецьких політиків. У розгорнутій відповіді німецького уряду ще у вересні 2023 року така інформація була надана. Із таблиці на щонайменше 10 сторінках, наприклад, видно, що візажист супроводжував Анналену Бербок під час усіх поїздок в Україну.

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Крім топ-3 німецьких політиків, які інвестують у свою зовнішність найбільші суми, хочеться відзначити окремо міністра економіки та захисту клімату ФРН Роберта Габека (Robert Habeck). Адже саме він став причиною цього вже доволі тривалого "листування" фракції АдН і німецького уряду. А почалося все із запиту німецького депутата Штефана Бранднера (Stephan Brandner) із фракції АдН. Його інтерес виник після того, як з'явилося оголошення про те, що міністерство економіки та захисту клімату шукає фотографа для зйомки. Тоді на "маленький запит" щодо того, навіщо міністерству фотограф, уряд відповів детальним документом на 28 сторінках.

Відтоді захопливе "листування" триває з різним ступенем інтенсивності. Іноді відповіді на запити щодо витрат членів уряду вміщаються на трьох сторінках, іноді не влазять і на 30!

Бундестаг, 9 листопада 2023 року. Міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек (ліворуч) і канцлер Олаф Шольц Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Хто заощадив на візажистах?

Тож німецький міністр економіки цього року вирішив заощадити на своїй зовнішності. Поки що у статті витрат на візажистів і перукарів у його відомстві - скромні 550 євро. Минулого року Роберт Габек витратив 11 500 євро.

Зовсім іншу тенденцію ми спостерігаємо в міністерстві фінансів, яке очолює Крістіан Лінднер (Christian Lindner): тут видатки на візажистів і перукарів якраз зросли - майже втричі! Щоправда, в абсолютному вираженні вони далекі від витрат глави МЗС. 1833 євро витратило міністерство фінансів на зовнішній вигляд своїх співробітників.

Ще одне важливе доповнення. Минулого року в лідери вийшов Олаф Шольц, тому що до витрат на стилістів були додані й витрати на фотографів, у результаті чого йшлося про майже пів мільйона євро. Цього року німецький уряд на один із запитів фракції АдН у своїй відповіді заявив, що окремої інформації щодо фото надано бути не може, оскільки витрати на фотографів неможливо прив'язати до якоїсь окремої персони німецького уряду. Фотографи приходять на загальні заходи та висвітлюють суспільно важливі події, на яких можуть бути присутні міністри з різних міністерств.

1000 і 1 питання: скільки витрачає ексканцлер на зовнішність

Треба зазначити, що це "листування" фракції АдН з німецьким урядом набуває вже вельми комічного характеру. "Які витрати несе держскарбниця на послуги масажистів і фізіотерапевтів?" - таке запитання було поставлено в останньому запиті. Природно, жодних деталей від німецького уряду не надійшло. Ці дані містять особисту інформацію про здоров'я депутатів. Крім того, один із привілеїв німецьких чиновників - окрема фінансова допомога (Beihilfe). Вони самі оплачують медичне страхування, але частково, а іноді й усі витрати з медичного обслуговування їм відшкодовують.

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Наведемо, мабуть, ще одне запитання з "тисячі й одного запиту". Отже: скільки коштів зі скарбниці йде на послуги візажистів і перукарів, якими користуються колишні канцлери Німеччини? Хоча у відповіді (29 417 євро за період з 1 січня 2023 року) прізвища не називаються, зрозуміло, що йдеться про Анґелу Меркель (Angela Merkel) і, можливо, про Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder). Можливо - тому що ексканцлер Шредер 2023 року програв суд і позбувся держпривілеїв. Суд вирішив, що у ексканцлерів ФРН немає права на автоматичні бонуси. Щоправда, йшлося про "порядок користування майном", тобто - про довічний офіс.

Чи користується Ґергард Шредер послугами "асистентки з макіяжу та зачісок"? Чи ці витрати припадають тільки на ексканцлерку Анґелу Меркель? Імовірно, з таким питанням депутати АдН звернуться до німецького уряду наступного разу.

Чи не час би вже поцікавитися й тим, скільки робочого часу (а отже - і коштів з держскарбниці) йде на опрацювання їхніх запитів?