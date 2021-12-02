 Хто увійшов до нового уряду Німеччини (фотогалерея) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.12.2021

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Політика й суспільство

Хто увійшов до нового уряду Німеччини (фотогалерея)

8 грудня Олафа Шольца було затверджено новим канцлером Німеччини. Решта членів його уряду також склала присягу. Хто ж увійшов до нового уряду Німеччини?

  • Соціал-демократ Олаф Шольц

    Новий уряд Німеччини

    Олаф Шольц замінив Анґелу Меркель на посаді канцлера ФРН

    Соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) став наступником канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). 63-річний Шольц - досвідчений політик, в уряді Меркель він був міністром фінансів, а раніше - бургомістром Гамбурга.

  • Вольфґанґ Шмідт

    Новий уряд Німеччини

    Вольфґанґ Шмідт

    Вольфґанґ Шмідт (Wolfgang Schmidt) із СДПН очолив відомство федерального канцлера. Подейкують, що ніхто інший не знає майбутнього главу уряду Олафа Шольца так добре, як він. Вже 20 років ці два уродженці Гамбурга працюють разом. 51-річний Шмідт вірив, що Шольц може стати канцлером, коли багато хто про це навіть не думав.

  • Карл Лаутербах

    Новий уряд Німеччини

    Карл Лаутербах

    Один із головних сюрпризів у новому Кабінеті міністрів ФРН - поява в ньому 58-річного Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Соціал-демократ, лікар за освітою, за час пандемії став одним із медійних символів боротьби з коронавірусом, виступаючи у десятках ток-шоу з порадами та поясненнями. Спочатку його призначення на цю посаду не планувалося.

  • Крістіне Ламбрехт

    Новий уряд Німеччини

    Крістіне Ламбрехт

    Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) зі СДПН у старому уряді була міністеркою юстиції. Тепер вона очолила міноборони. 56-річній юристці дісталося міністерство, яке в Німеччині вважається одним із найбільш непростих. За нової міністерки закордонні місії Бундесверу піддаватимуться систематичній оцінці. Ламбрехт - третя жінка на чолі міноборони ФРН.

  • Губертус Гайль

    Новий уряд Німеччини

    Губертус Гайль

    До нового уряду увійшов 49-річний соціал-демократ Губертус Гайль (Hubertus Heil), який очолив міністерство праці ФРН. Аналогічну посаду він обіймав у попередньому уряді Анґели Меркель.

  • Клара Ґейвіц та Олаф Шольц

    Новий уряд Німеччини

    Клара Ґейвіц

    Клара Ґейвіц (Klara Geywitz) очолила новостворене міністерство будівництва та житла. У планах уряду - будівництво 400 тисяч квартир щорічно. 45-річна уродженка Бранденбурга багато років брала активну участь у місцевій та державній політиці. Вона - заступниця голови регіонального відділення Соціал-демократичної партії Німеччини. Канцлер Шольц бачить у ній "дуже великий талант".

  • Ненсі Фезер

    Новий уряд Німеччини

    Ненсі Фезер

    Міністерство внутрішніх справ уперше очолила жінка. 51-річна адвокатка Ненсі Фезер (Nancy Faeser) родом із Гессена, де була лідеркою регіонального відділення СДПН та головою парламентської фракції у ландтазі. Фезер хоче зосередитись на боротьбі з правим екстремізмом і вже пообіцяла суттєво підвищити рівень оснащення поліції. Люди мають право на безпеку у країні, заявила вона.

  • Свенья Шульце (праворуч) та Джон Керрі

    Новий уряд Німеччини

    Свенья Шульце

    53-річна Свенья Шульце (Svenja Schulze) із СДПН раніше була міністеркою довкілля, а тепер очолила міністерство економічного співробітництва та розвитку. "Глобальні питання завжди цікавили мої думки", - сказала Шульце на презентації Кабінету. За її словами, вона впевнено почувається на міжнародній арені.

  • Крістіан Лінднер

    Новий уряд Німеччини

    Крістіан Лінднер

    Крістіан Лінднер (Christian Lindner) отримав одну із ключових посад у новому Кабінеті. Він очолив міністерство фінансів - ця посада вважається у федеральному уряді другою за важливістю після канцлера. 42-річний політик з 2013 року є головою ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП).

  • Марко Бушманн

    Новий уряд Німеччини

    Марко Бушманн

    Ще один ліберал, який увійшов до нового уряду, - 44-річний юрист Марко Бушманн (Marco Buschmann). Він обійняв посаду міністра юстиції. Бушманн добре знає партію, він брав участь у її реформуванні після того, як ВДП не пройшла до Бундестагу на виборах 2013 року. Останні чотири роки Бушманн був головою фракції ВДП у Бундестазі.

  • Фолькер Віссінґ

    Новий уряд Німеччини

    Фолькер Віссінґ

    Міністерський пост отримав й генеральний секретар ВДП 51-річний Фолькер Віссінґ (Volker Wissing). Він став міністром транспорту та цифрової інфраструктури. Віссінґ уже знайомий з роботою у складі коаліції з Зеленими та соціал-демократами. У Рейнланд-Пфальці він був членом уряду за участю цих партій.

  • Беттіна Штарк-Вацінґер

    Новий уряд Німеччини

    Беттіна Штарк-Вацінґер

    Четвертою міністеркою нового уряду від ВДП стала Беттіна Штарк-Вацінґер (Bettina Stark-Watzinger), яка очолила міністерство освіти та науки. Останні чотири роки вона була депутаткою Бундестагу. Під час передвиборчої кампанії Штарк-Вацінґер приділяла багато уваги темі освіти, закликала до "фундаментальної зміни системи".

  • Анналена Бербок

    Новий уряд Німеччини

    Анналена Бербок

    Співголова Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) була кандидаткою у канцлери та мала непогані шанси обійняти цю посаду. Досягти цієї мети їй не вдалося, проте Зелені покращили результат порівняно з виборами 2017 року. Бербок стала міністеркою закордонних справ. Таким чином вона є другою представницею Зелених на чолі МЗС після Йошки Фішера, який очолював це відомство з 1998-го до 2005 року.

  • Роберт Габек

    Новий уряд Німеччини

    Роберт Габек

    Роберт Габек (Robert Habeck) з 2018 року є співголовою партії Зелених. 52-річний філософ та колишній міністр в уряді землі Шлезвіг-Гольштейн очолив заново створене міністерство економіки та захисту клімату. Окрім того, Габек став віцеканцлером.

  • Джем Ездемір

    Новий уряд Німеччини

    Джем Ездемір

    Колишній співголова партії Зелених Джем Ездемір (Cem Özdemir) очолив міністерство сільського господарства. Цьому рішенню передувала запекла боротьба за міністерські портфелі серед Зелених. Її програв голова фракції Зелених у Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) із лівого крила партії. Ездемір став першим членом федерального уряду, який має турецьке походження.

  • Штеффі Лемке

    Новий уряд Німеччини

    Штеффі Лемке

    Головою міністерства охорони навколишнього середовища, безпеки ядерних реакторів та захисту споживачів стала Штеффі Лемке (Steffi Lemke). З 2002-го до 2013 року вона була федеральною виконавчою секретаркою партії Зелених. За професією Лемке - інженерка-агрономка. У Бундестазі 53-річна політикиня зі Східної Німеччини приділяла особливу увагу боротьбі за захист морів від забруднення.

  • Анне Шпіґель

    Новий уряд Німеччини

    Анне Шпіґель

    Ще одна представниця Зелених, Анне Шпігель (Anne Spiegel), очолила міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді. Вона добре знайома з цією тематикою, оскільки керувала подібним міністерством у Рейнланд-Пфальці. 40-річну Шпіґель відносять до представників лівого крила Зелених.

  • Клаудія Рот

    Новий уряд Німеччини

    Клаудія Рот

    Клаудія Рот (Claudia Roth) стала міністеркою з питань культури та ЗМІ. 66-річна Рот у минулому двічі була співголовою партії Зелених і досі є однією із найвідоміших її представниць у країні. З 2013 року вона обіймає посаду віцеголови Бундестагу. У молодості Рот була менеджеркою анархістського музичного гурту Ton Steine Scherben.

    Автор: Сергій Гуща, Марина Барановська


  • Соціал-демократ Олаф Шольц

    Новий уряд Німеччини

    Олаф Шольц замінив Анґелу Меркель на посаді канцлера ФРН

    Соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) став наступником канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). 63-річний Шольц - досвідчений політик, в уряді Меркель він був міністром фінансів, а раніше - бургомістром Гамбурга.

  • Вольфґанґ Шмідт

    Новий уряд Німеччини

    Вольфґанґ Шмідт

    Вольфґанґ Шмідт (Wolfgang Schmidt) із СДПН очолив відомство федерального канцлера. Подейкують, що ніхто інший не знає майбутнього главу уряду Олафа Шольца так добре, як він. Вже 20 років ці два уродженці Гамбурга працюють разом. 51-річний Шмідт вірив, що Шольц може стати канцлером, коли багато хто про це навіть не думав.

  • Карл Лаутербах

    Новий уряд Німеччини

    Карл Лаутербах

    Один із головних сюрпризів у новому Кабінеті міністрів ФРН - поява в ньому 58-річного Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Соціал-демократ, лікар за освітою, за час пандемії став одним із медійних символів боротьби з коронавірусом, виступаючи у десятках ток-шоу з порадами та поясненнями. Спочатку його призначення на цю посаду не планувалося.

  • Крістіне Ламбрехт

    Новий уряд Німеччини

    Крістіне Ламбрехт

    Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) зі СДПН у старому уряді була міністеркою юстиції. Тепер вона очолила міноборони. 56-річній юристці дісталося міністерство, яке в Німеччині вважається одним із найбільш непростих. За нової міністерки закордонні місії Бундесверу піддаватимуться систематичній оцінці. Ламбрехт - третя жінка на чолі міноборони ФРН.

  • Губертус Гайль

    Новий уряд Німеччини

    Губертус Гайль

    До нового уряду увійшов 49-річний соціал-демократ Губертус Гайль (Hubertus Heil), який очолив міністерство праці ФРН. Аналогічну посаду він обіймав у попередньому уряді Анґели Меркель.

  • Клара Ґейвіц та Олаф Шольц

    Новий уряд Німеччини

    Клара Ґейвіц

    Клара Ґейвіц (Klara Geywitz) очолила новостворене міністерство будівництва та житла. У планах уряду - будівництво 400 тисяч квартир щорічно. 45-річна уродженка Бранденбурга багато років брала активну участь у місцевій та державній політиці. Вона - заступниця голови регіонального відділення Соціал-демократичної партії Німеччини. Канцлер Шольц бачить у ній "дуже великий талант".

  • Ненсі Фезер

    Новий уряд Німеччини

    Ненсі Фезер

    Міністерство внутрішніх справ уперше очолила жінка. 51-річна адвокатка Ненсі Фезер (Nancy Faeser) родом із Гессена, де була лідеркою регіонального відділення СДПН та головою парламентської фракції у ландтазі. Фезер хоче зосередитись на боротьбі з правим екстремізмом і вже пообіцяла суттєво підвищити рівень оснащення поліції. Люди мають право на безпеку у країні, заявила вона.

  • Свенья Шульце (праворуч) та Джон Керрі

    Новий уряд Німеччини

    Свенья Шульце

    53-річна Свенья Шульце (Svenja Schulze) із СДПН раніше була міністеркою довкілля, а тепер очолила міністерство економічного співробітництва та розвитку. "Глобальні питання завжди цікавили мої думки", - сказала Шульце на презентації Кабінету. За її словами, вона впевнено почувається на міжнародній арені.

  • Крістіан Лінднер

    Новий уряд Німеччини

    Крістіан Лінднер

    Крістіан Лінднер (Christian Lindner) отримав одну із ключових посад у новому Кабінеті. Він очолив міністерство фінансів - ця посада вважається у федеральному уряді другою за важливістю після канцлера. 42-річний політик з 2013 року є головою ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП).

  • Марко Бушманн

    Новий уряд Німеччини

    Марко Бушманн

    Ще один ліберал, який увійшов до нового уряду, - 44-річний юрист Марко Бушманн (Marco Buschmann). Він обійняв посаду міністра юстиції. Бушманн добре знає партію, він брав участь у її реформуванні після того, як ВДП не пройшла до Бундестагу на виборах 2013 року. Останні чотири роки Бушманн був головою фракції ВДП у Бундестазі.

  • Фолькер Віссінґ

    Новий уряд Німеччини

    Фолькер Віссінґ

    Міністерський пост отримав й генеральний секретар ВДП 51-річний Фолькер Віссінґ (Volker Wissing). Він став міністром транспорту та цифрової інфраструктури. Віссінґ уже знайомий з роботою у складі коаліції з Зеленими та соціал-демократами. У Рейнланд-Пфальці він був членом уряду за участю цих партій.

  • Беттіна Штарк-Вацінґер

    Новий уряд Німеччини

    Беттіна Штарк-Вацінґер

    Четвертою міністеркою нового уряду від ВДП стала Беттіна Штарк-Вацінґер (Bettina Stark-Watzinger), яка очолила міністерство освіти та науки. Останні чотири роки вона була депутаткою Бундестагу. Під час передвиборчої кампанії Штарк-Вацінґер приділяла багато уваги темі освіти, закликала до "фундаментальної зміни системи".

  • Анналена Бербок

    Новий уряд Німеччини

    Анналена Бербок

    Співголова Зелених Анналена Бербок (Annalena Baerbock) була кандидаткою у канцлери та мала непогані шанси обійняти цю посаду. Досягти цієї мети їй не вдалося, проте Зелені покращили результат порівняно з виборами 2017 року. Бербок стала міністеркою закордонних справ. Таким чином вона є другою представницею Зелених на чолі МЗС після Йошки Фішера, який очолював це відомство з 1998-го до 2005 року.

  • Роберт Габек

    Новий уряд Німеччини

    Роберт Габек

    Роберт Габек (Robert Habeck) з 2018 року є співголовою партії Зелених. 52-річний філософ та колишній міністр в уряді землі Шлезвіг-Гольштейн очолив заново створене міністерство економіки та захисту клімату. Окрім того, Габек став віцеканцлером.

  • Джем Ездемір

    Новий уряд Німеччини

    Джем Ездемір

    Колишній співголова партії Зелених Джем Ездемір (Cem Özdemir) очолив міністерство сільського господарства. Цьому рішенню передувала запекла боротьба за міністерські портфелі серед Зелених. Її програв голова фракції Зелених у Бундестазі Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) із лівого крила партії. Ездемір став першим членом федерального уряду, який має турецьке походження.

  • Штеффі Лемке

    Новий уряд Німеччини

    Штеффі Лемке

    Головою міністерства охорони навколишнього середовища, безпеки ядерних реакторів та захисту споживачів стала Штеффі Лемке (Steffi Lemke). З 2002-го до 2013 року вона була федеральною виконавчою секретаркою партії Зелених. За професією Лемке - інженерка-агрономка. У Бундестазі 53-річна політикиня зі Східної Німеччини приділяла особливу увагу боротьбі за захист морів від забруднення.

  • Анне Шпіґель

    Новий уряд Німеччини

    Анне Шпіґель

    Ще одна представниця Зелених, Анне Шпігель (Anne Spiegel), очолила міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді. Вона добре знайома з цією тематикою, оскільки керувала подібним міністерством у Рейнланд-Пфальці. 40-річну Шпіґель відносять до представників лівого крила Зелених.

  • Клаудія Рот

    Новий уряд Німеччини

    Клаудія Рот

    Клаудія Рот (Claudia Roth) стала міністеркою з питань культури та ЗМІ. 66-річна Рот у минулому двічі була співголовою партії Зелених і досі є однією із найвідоміших її представниць у країні. З 2013 року вона обіймає посаду віцеголови Бундестагу. У молодості Рот була менеджеркою анархістського музичного гурту Ton Steine Scherben.

    Автор: Сергій Гуща, Марина Барановська


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  • Гельмут Коль і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Більше не "дівчинка" Гельмута Коля

    Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.

  • Агітація на виборах до Бундестагу в 2005 році: плакат СДПН з портретом Шредера (ліворуч) і плакат ХДС з портретом Меркель

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Перемога на виборах з мінімальною перевагою

    Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.

  • Анґела Меркель і Ґергард Шредер

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Нова канцлерка

    Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.

  • Джордж Буш, Анґела Меркель і Володимир Путін

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Гостинна господиня

    Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.

  • Анґела Меркель, Ніколя Саркозі та Сільвіо Берлусконі

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Номер один у Євросоюзі

    Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.

  • Анґела Меркель зі свастикою на рукаві на першій сторінці грецької газети

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Помічник чи прикажчик?

    Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Не ораторка

    Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.

  • Передвиборний плакат ХДС в 2017 році

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    "Матуся"

    Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.

  • Анґела Меркель 9 вересня 2015 року фотографується в Берліні з сирійським біженцем Анасом Модамані

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    "Ми впораємося"

    Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.

  • Меркель на обкладинці журналу

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    "Людина року"

    Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".

  • Зліва направо: Аннеґрет Крамп-Карренбауер, Анґела Меркель, Урсула фон дер Ляєн, Юлія Клекнер

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Жінки біля керма

    Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що була міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка була міністеркою сільського господарства.

  • Дональд Трамп і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Інтереси держави

    Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.

  • Анґела Меркель у супермаркеті

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Не має марнославства

    Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.

  • Йоахім Зауер і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Меркель на дозвіллі

    Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, до пандемії майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я.

  • Анґела Меркель одягає захисну маску

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Пандемія COVID-19

    Пандемія COVID-19 багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавали критиці, але водночас це позитивно позначилося на рейтингу Меркель.

  • Урочиста церемонія проводів Анґели Меркель у Берліні, 2 грудня 2021 року

    Анґела Меркель: 16 років на чолі уряду Німеччини

    Прощання з посадою

    Меркель пробула при владі 16 років, на два роки менше, ніж Гельмут Коль. І попри те, що вона виконуватиме обов'язки глави уряду, доки парламент не обере їй наступника, урочисто її вже провели з посади на державному рівні. У дворі міністерства оборони в Берліні військовий оркестр виконав пісні відомих німецьких виконавиць із Західної та Східної Німеччини.

    Автор: Крістоф Гассельбах


DW.COM

Євроінтеграція, Крим і газ: нова німецька коаліція і "українське питання"

Партії, які формують новий уряд Німеччини, представили коаліційну угоду. Чого чекати від Берліна у ключових для Києва питаннях, таких як європейська інтеграція України, а також відносини з Росією і анексія Криму?  

У Німеччині три партії представили коаліційну угоду

Через майже два місяці після виборів у Німеччині соціал-демократи, зелені та ліберали домовилися про формування урядової коаліції. Це означає, що новий уряд у країні, найімовірніше, з'явиться ще до Різдва.  

Соціал-демократи першими схвалили нову коаліцію у Німеччині

На партійному з'їзді СДПН 98,8 відсотка делегатів проголосували за коаліційну угоду із "зеленими" та лібералами. Очікується, що дві інші партії також схвалять документ найближчими днями.  

Німецькі вільні демократи схвалили коаліцію з Зеленими і СДПН

На партійному з'їзді ВДП 92,2 відсотка делегатів проголосували за коаліційну угоду із соціал-демократами і Зеленими.  

Новий уряд Німеччини

Коаліційну угоду підписано, більшість міністерських портфелів розподілено між партіями урядової коаліції. Хто ж увійде до нового уряду Німеччини?  

Аудіо й відео до теми

Кандидат у канцлери ФРН Олаф Шольц - про Крим, Росію, Меркель, зміни клімату та безпеку Європи  

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У Німеччині партії нового уряду підписали коаліційну угоду 07.12.2021

СДПН, Зелені та Вільні демократи, які сформують новий уряд ФРН, офіційно підписали угоду, що визначає основні завдання коаліції на найближчі чотири роки.

08.12.2021+++ Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M) steht mit Mitglieder der neuen Bundesregierung im Schloss Bellevue für ein Foto. (l-r) Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Bau und Wohnen, Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales, Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern und Heimat, Bettina Stark-Watzinger (FDP), Bundesministerin für Bildung und Forschung, Marco Buschmann (FDP), Bundesminister der Justiz, Wolfgang Schmidt (SPD), Chef des Bundeskanzleramts und Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen.

В Німеччині офіційно оголосили склад нового уряду 08.12.2021

В уряді, сформованому Соціал-демократичною партією Німеччини, Зеленими та Вільною демократичною партією, міністерські посади порівну поділили чоловіки і жінки.

KOMBO - Die Bildkombo zeigt die künftige Bundesregierung: obere Reihe (l-r) Annalena Baerbock, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Außenministerin, Anne Spiegel, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Cem Özdemir, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Steffi Lemke, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Volker Wissing, (FDP) designierter Bundesminister für Verkehr und Digitales, Marco Buschmann, (FDP) designierter Bundesminister für Justiz; Mittlere Reihe (l-r) Robert Habeck, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Karl Lauterbach (SPD), designierter Bundesminister für Gesundheit, Olaf Scholz (SPD), designierter Bundeskanzler, Bettina Stark-Watzinger, (FDP) designierte Bundesministerin für Bildung und Forschung, Christian Lindner, (FDP) designierter Bundesminister für Finanzen; Untere Reihe (l-r) Wolfgang Schmidt (SPD), designierter Chef des Bundeskanzleramtes, Nancy Faeser (SPD), designierte Bundesministerin des Innern, Christine Lambrecht (SPD), designierte Bundesministerin der Verteidigung, Klara Geywitz (SPD), designierte Bundesministerin für Bau und Wohnen, Hubertus Heil (SPD), designierter Bundesminister für Arbeit und Soziales, und Svenja Schulze (SPD), designierte Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, . +++ dpa-Bildfunk +++

Новий уряд Німеччини 08.12.2021

8 грудня Олафа Шольца було затверджено новим канцлером Німеччини. Решта членів його уряду також склала присягу. Хто ж увійшов до нового уряду Німеччини?

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