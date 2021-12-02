Хто увійшов до нового уряду Німеччини (фотогалерея)

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8 грудня Олафа Шольца було затверджено новим канцлером Німеччини. Решта членів його уряду також склала присягу. Хто ж увійшов до нового уряду Німеччини?
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Партії, які формують новий уряд Німеччини, представили коаліційну угоду. Чого чекати від Берліна у ключових для Києва питаннях, таких як європейська інтеграція України, а також відносини з Росією і анексія Криму?
Через майже два місяці після виборів у Німеччині соціал-демократи, зелені та ліберали домовилися про формування урядової коаліції. Це означає, що новий уряд у країні, найімовірніше, з'явиться ще до Різдва.
На партійному з'їзді СДПН 98,8 відсотка делегатів проголосували за коаліційну угоду із "зеленими" та лібералами. Очікується, що дві інші партії також схвалять документ найближчими днями.