 Наскільки ″зелена″ сонячна енергія? (відео) | Екологія | DW | 23.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Екологія

Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео)

Сонце дає зелену енергію за дедалі нижчими цінами. Чудово, правда? Однак насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила три головні недоліки сонячної енергії - дивіться, наскільки вони серйозні.

Cонячна енергія не цілком вільна від викидів. Чому?

Cонячна енергія не цілком вільна від викидів. Чому?

Сонячна енергія заворожує. Її видобуток не спричиняє викидів - і її виробництво стає дешевшим. Але якщо щось звучить надто добре, аби бути правдою… у цьому має бути якийсь підступ, чи не так? Схоже, сонячна енергія не така вже й зелена, як багато хто з нас може думати. І ось чому:

DW.COM

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

За те, що США більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. Утім, Київ має виконати і свої домашні завдання. Ось 5 головних проблем енергоринку.  

Домашня сонячна електростанція: чи можна на цьому заробити (відео)

Перший енергетичний кооператив запрацював у Славутичі: на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. DW з'ясовувала, скільки коштує встановити СЕС вдома та як на цьому заробити.  

Бум сонячної енергетики у Німеччині: чому це вигідно (відео)

Витрати на сонячні технології зменшилися аж удесятеро за останні 20 років. Під Берліном зводять найбільший у Німеччині сонячний парк. А мешканці будинків облаштовують сонячні дахи.  

Також за темою

Наскільки зелена сонячна енергія насправді? (19.11.2021) 19.11.2021

Сонце дає зелену енергію за дедалі нижчими цінами. Чудово, правда? Однак насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила три головні недоліки сонячної енергії - дивіться, наскільки вони серйозні.