Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео)

Сонце дає зелену енергію за дедалі нижчими цінами. Чудово, правда? Однак насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила три головні недоліки сонячної енергії - дивіться, наскільки вони серйозні.
Сонячна енергія заворожує. Її видобуток не спричиняє викидів - і її виробництво стає дешевшим. Але якщо щось звучить надто добре, аби бути правдою… у цьому має бути якийсь підступ, чи не так? Схоже, сонячна енергія не така вже й зелена, як багато хто з нас може думати. І ось чому:
За те, що США більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. Утім, Київ має виконати і свої домашні завдання. Ось 5 головних проблем енергоринку.
Перший енергетичний кооператив запрацював у Славутичі: на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. DW з'ясовувала, скільки коштує встановити СЕС вдома та як на цьому заробити.