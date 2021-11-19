Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео)

Сонячна енергія заворожує. Її видобуток не спричиняє викидів - і її виробництво стає дешевшим. Але якщо щось звучить надто добре, аби бути правдою… у цьому має бути якийсь підступ, чи не так? Схоже, сонячна енергія не така вже й зелена, як багато хто з нас може думати. І ось чому: