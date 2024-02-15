Економіка Німеччини стала третьою в світі за обсягом

Німеччина у 2023 році за обсягом валового внутрішнього продукту (ВВП) обігнала Японію та посіла третє місце у світі. Про це у четвер, 15 лютого, повідомило міжнародне агентство Reuters із посиланням на дані японського уряду.

ВВП Японії досягнув минулого року 4,2 трильйона доларів, продемонструвавши річне зростання в 1,9 відсотка. Обсяг німецької економіки склав 4,5 трильйона доларів.

У четвертому кварталі 2023 року японський ВВП скоротився на 0,1 відсотка. Особливо сильно економіка країни постраждала через різке падіння курсу національної валюти - єни.

Головний економіст банківської групи Credit Agricole Такудзі Аїда зазначив, що є великий ризик подальшого скорочення японської економіки в першому кварталі поточного року. Причинами цього є уповільнення глобального зростання, слабкий внутрішній попит і наслідки землетрусу, який стався на початку року на заході країни.

Слабке зростання економіки Німеччини

Тим часом обсяг економіки ФРН також скоротився в 2023 році - на 0,3 відсотка. За прогнозами експертів, у 2024 році слід очікувати скромного зростання на рівні суттєво нижче одного відсотка.

Німеччина, яка є країною-експортером, стикнулася з наслідками геополітичної кризи через війну Росії проти України. Також на її економіку негативно впливає зростання цін на енергоносії.

Наприкінці січня експерти Німецького інституту економічних досліджень оприлюднили прогноз, за яким ВВП за підсумками 2024 року збільшиться на 0,7 відсотка. Ще наприкінці грудня минулого року вони розраховували на зростання німецької економіки на 0,9 відсотка.

За їхніми даними, причиною погіршення прогнозу є жорсткі заходи економії, які розробляє німецький уряд після рішення конституційного суду, який у листопаді 2023 року постановив, що той не мав права направляти на інші цілі невикористані кредити з фонду для ліквідації наслідків пандемії коронавірусу.

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