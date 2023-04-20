Як ФРН житиме без газу з Росії наступної зими і далі?

Газовики Німеччини представили прогноз про запаси в ПСГ у наступному опалювальному сезоні, висловилися про ціни на СПГ і закликали подумати про видобуток німецького сланцевого газу.

У Німеччині завершується перший опалювальний сезон без трубопровідного газу з Росії. "Газпром" припинив його постачання наприкінці серпня минулого року, але це не призвело до дефіциту палива або до перебоїв в енергопостачанні. Тепер німецькі газовики намагаються зазирнути в майбутнє: що буде наступної зими та які середньострокові перспективи. З оцінками й прогнозами виступили дві галузеві асоціації, що представляють операторів газосховищ і нафтогазові компанії, які освоюють родовища на території ФРН.

INES: Під час холодів можливий дефіцит газу

"Минулу зиму ми пройшли завдяки повністю заповненим газосховищам, помірній погоді та значній економії", - наголосив виконавчий директор Об'єднання операторів німецьких підземних сховищ газу (ПСГ) і водню INES (Initiative Energien Speichern) Себастіан Блешке (Sebastian Bleschke).

Голова INES Себастіан Блешке Фото: Pascal Wenzel/INES

Під час віртуальної пресконференції, що відбулася 19 квітня, він зазначив, що станом на 1 квітня рівень заповнення ПСГ у Німеччині становив 64 відсотків, тож цього разу сезон закачування газу розпочався за ситуації, коли "запаси в газосховищах перевищують багаторічні середні показники". Тому "помірних обсягів імпорту СПГ" буде досить, щоб до початку осені на 100 відсотків заповнити німецькі ПСГ. Нинішні ціни на скраплений газ у ЄС в INES вважають вельми привабливими, вони дають "сильний імпульс" активному заповненню газосховищ.

Водночас прогноз на зиму 2023/2024 "виглядає вже не настільки оптимістично", - застеріг Себастіан Блешке. За його словами, навіть за нормальних для цієї пори року температур буде нелегко виконати передбачену законом вимогу забезпечити до 1 лютого рівень заповнення ПСГ не нижче 40 відсотків. Тож неодмінно доведеться продовжити різноманітні заходи енергоекономії.

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У разі особливо холодної зими запаси будуть повністю виснажені до початку наступного року, тож у січні, лютому і березні Німеччина може зіткнутися з дефіцитом газу, зазначив глава INES, спираючись на змодельовані експертами об'єднання сценарії. На запитання журналістів, що конкретно означав би "дефіцит газу", Себастіан Блешке пояснив: "Постачання населення теплом не під загрозою". Ймовірні в такому разі обмеження торкнуться промислових підприємств, які на той час і без того "прогнуться" під тягарем стрімкого зростання цін.

"Безпеку газопостачання в Німеччині поки що не відновлено", - підсумував глава об'єднання операторів німецьких ПСГ. У цій ситуації слід вітати будь-які короткострокові заходи в галузі газової інфраструктури, заявив Себастіан Блешке і вказав насамперед на заплановане урядом ФРН введення в дію нових терміналів з імпорту скрапленого газу.

Про лагодження зруйнованого під час диверсій російського газопроводу "Північний потік" або про використання неушкодженої нитки "Північного потоку-2" на пресконференції й мови не було. INES припускає, що "Газпром" і далі постачатиме газ у південно-східні країни ЄС транзитним маршрутом через Україну та однією з ниток "Турецького потоку", але в жоден зі своїх сценаріїв не включає відновлення Німеччиною імпорту російського трубопровідного газу.

BVEG: Треба краще використовувати потенціал ФРН

У тому, що газосховища ФРН вдасться своєчасно заповнити до наступної зими, упевнений і Людвіґ Мерінґ (Ludwig Möhring), генеральний директор Федеральної асоціації природного газу, нафти й геоенергетики (BVEG). Ситуація, що склалася зараз, "дуже комфортна", трубопровідний газ із Норвегії та Нідерландів, а також постачання скрапленого природного газу, замінять російські обсяги, що випали, заявив він 18 квітня, під час іншої віртуальної пресконференції.

Голова BVEG Людвіґ Мерінґ Фото: BVEG

Керівник BVEG повністю згоден з главою INES щодо того, що в Німеччині та Європі "енергетична криза зовсім не закінчилася". Якщо минулого "неймовірно важкого року" проблема полягала в тому, де і як отримати необхідні обсяги, то тепер у центрі уваги стоїть питання ціни. Попри те, що котирування зараз значно знизилися, вони все ще істотно вищі, ніж були до кризи. На тривалу перспективу "настільки високі ціни неприйнятні", вважає Людвіґ Мерінґ.

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Тож голова організації, що представляє інтереси компаній, зайнятих на території ФРН видобутком газу і нафти, а також геотермальною енергетикою, у своєму виступі перед ЗМІ закликав політиків і громадськість Німеччини "по-новому, ширше поглянути на енергетичний потенціал країни" та підтримати активне використання власних природних ресурсів, що посилило б конкуренцію та дало б змогу зменшити ціни.

У 2022 році в Німеччині було видобуто приблизно 4,8 мільярда кубометрів газу та 1,7 мільйона тонн нафти, що забезпечило відповідно 5,5 відсотка і два відсотки потреби країни в цих енергоносіях. Роком раніше було видобуто майже 5,2 мільярда кубометрів, тож розпочате двадцять років тому скорочення обсягів видобутку на дедалі більше виснажених німецьких газових родовищах тривало навіть у кризовому 2022 році.

Видобуток природного газу традиційним способом у Зіденбурзі на північному заході ФРН Фото: Dirk Meussling/ExxonMobil/BVEG

Заклик подумати про видобуток власного сланцевого газу

Однак теоретично частку вітчизняного газу можна було б протягом найближчих кількох років довести приблизно до 20 відсотків, запевнив Людвіґ Мерінґ, але для цього потрібно дозволити освоєння наявних у Німеччині запасів сланцевого газу. А воно можливе тільки за умови використання методу гідравлічного розриву пласта (фрекінгу), який з екологічних міркувань відкидає значна частина населення ФРН.

Голова BVEG не став прямо вимагати дозволу видобутку сланцевого газу у ФРН (Великобританія скасувала мораторій на фрекінг восени 2022 року), однак закликав до ширшого інформування жителів про наявні можливості та до виваженішого підходу до технології фрекінгу, що постійно вдосконалюється. Ключовий аргумент Людвіґа Мерінґа: "Роблячи ставку головним чином на скраплений газ, ми потрапляємо в надто сильну залежність від динаміки на світовому ринку СПГ. Німеччина надмірно покладається на інших, а не на себе".

Крім того, імпортований зі США газ видобувають там головним чином саме методом фрекінгу, а під час його скраплення та доставки через океан вуглецевий слід збільшується на 20-30 відсотків порівняно з газом, який видобувають із надр Німеччини. "Очевидний факт: збільшення вітчизняного видобутку сприяло б скороченню викидів в атмосферу CO2", - підкреслив глава об'єднання німецьких нафтогазових компаній. Тим самим він включив тему видобутку сланцевого газу в контекст боротьби зі глобальними змінами клімату, що набуває дедалі більшого значення в усьому Євросоюзі.