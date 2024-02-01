Олаф Шольц: проблем у ФРН дедалі більше, а канцлер мовчить

Ніколи ще за останню чверть століття рейтинг глави уряду Німеччини не був настільки низьким, як зараз. DW - про причини та наслідки.

"Дивись, це Олаф Шольц, наш федеральний канцлер", - каже жінка та проводить двох десятирічних хлопчаків вздовж шеренги фоторепортерів. "Ось той маленький лисий чоловік?", - запитує один з хлопчиків, дивлячись поверх загородження на двох чоловіків і жінку, що стоять за кілька метрів поряд із сільськогосподарською технікою. "Так, саме він", - зі сміхом відповідає жінка і дістає мобільний телефон, щоб зробити фото: "Канцлер на "Зеленому тижні" (виставці АПК та харчової промисловості в Берліні. - Ред.), це ж треба!".

Півтори години провів Олаф Шольц (Olaf Scholz) на берлінській сільськогосподарській виставці - викопав разом із лісниками символічну яму під нове дерево, роздивлявся каструлі та сковорідки, місив тісто з булочниками. Але близько до канцлера не підійдеш - охорона тримає публіку на гідній відстані.

Війна, інфляція, порожня держскарбниця

У такій дистанції є щось символічне. Багатьом у Німеччині здається, що канцлер вже кілька місяців наче відсутній, рідко з'являється на публіці. Соціал-демократ Шольц з грудня 2021 року очолює уряд, що складається з трьох партій: його СДПН, Зелених та ліберальної ВДП. Простою його роботу не назвеш.

Канцлер на "Зеленому тижні", 22 січня 2024 року Фото: Sabine Kinkartz/DW

Ще ніколи німецькому урядові не доводилося одночасно мати справу з такою кількістю проблем. Унаслідок широкомасштабної агресії Росії проти України злетіли ціни на енергоносії, що стали дефіцитними. Посилилася інфляція. Держава щедрими субсидіями намагалася пом'якшити її наслідки. Але тепер скарбниця порожня. Нещодавно це відчули на собі фермери, яким уряд вирішив скоротити субсидії на пальне.

Німеччиною прокотилася хвиля селянських протестів. Фермерів багато хто підтримав. Ремісники нарікають на бюрократію. Машиністи поїздів, персонал в аеропортах та водії міського транспорту страйкують, вимагаючи більше грошей та скорочення робочого тижня.

Дороги, мости, рейки зношені, у переході на цифрові технології Німеччина безбожно відстала від інших країн. У міжнародному порівнянні рівня освіти німецькі школярі дедалі більше відстають від своїх однолітків в інших країнах.

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Канцлер Шольц та суперечки в німецькому уряді

А що робить Олаф Шольц та його уряд, щоб виправити ситуацію? Мало, вважають мешканці країни. Хоча насправді СДПН, Зелені та ВДП втілили в життя чимало з того, про що вони домовилися у своїй коаліційній угоді. Але всередині уряду дуже багато суперечок - особливо між лібералами і Зеленими. Шольц ж тримається осторонь, воліє не втручатися. Люди це помічають.

У середині січня DW поговорила з пересічними людьми на вулицях Берліна. "Коли я бачу подружню пару, яка постійно свариться, але при цьому стверджує, що щаслива, я не вірю їм", - каже один перехожий. Жінка, коли її запитали про Шольца, не відчуває, що канцлер прислухається до людей: "Таке відчуття, що ціни все зростають і зростають, а жити в Німеччині стає невигідно".

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Рейтинг канцлера дедалі нижчий

За даними соціологічного інституту Infratest-dimap, лише 19 відсотків виборців задоволені роботою Олафа Шольца. Відтоді як такі опитування вперше почали проводити в 1997 році, жоден канцлер не був настільки непопулярним, як Шольц. Тоді уряд ФРН очолював християнський демократ Гельмут Коль (Helmut Kohl). І через рік він втратив владу, програвши вибори 1998 року.

"Людям потрібно пояснювати, що їм буде важче і чому. І що залишати все, як є, не можна", - сказала DW одна з опитаних у Берліні жінок.

Протести німецьких фермерів Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Але саме цього Олаф Шольц і не робить. Канцлер каже щось лише у разі крайньої потреби. А якщо й каже, то завжди лаконічно та без емоцій. Шольц заспокоює громадян: усе, мовляв, буде гаразд. Довіри такі заяви не викликають.

Зрозуміло, на тлі радикальних змін, що відбуваються у світі, виникають гострі проблеми, каже в інтерв'ю DW глава Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Марсель Фратцшер (Marcel Fratzscher). Але не можна, за його словами, прикрашати ситуацію: "Шольц повинен говорити чесно і відверто про те, що уряд може зробити, а що ні. І він має бути ближчим до людей, правильно до них звертатися. Йому треба добиватися довіри громадян, у тому числа підприємців".

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Як канцлер у народ ходить

Бути ближчими до людей, не будити завищених очікувань. Тобто не йдеться про бездіяльність Шольца. Адже не можна сказати, що він цілими днями просиджує у своєму кабінеті, згори споглядаючи на проблеми країни. У його відомстві кажуть, що Шольц значно активніше шукає безпосередній контакт із громадянами, ніж його попередниця Анґела Меркель (Angela Merkel). Щоправда, як правило це ретельно відібрані для нього співрозмовники, чи то під час відвідин "Зеленого тижня", чи зустрічі з представниками великого бізнесу, чи візиту до міської лікарні.

Олаф Шольц у зоні повені, 31 грудня 2023 року Фото: Alexander Koerner/Getty Images

Натомість що відбувається, коли канцлер несподівано зустрічається з громадянами безпосередньо, було видно під час його поїздки до зон повені, а також на матчі домашнього Чемпіонату Європи з гандболу за участю німецької збірної. Олафа Шольца вболівальники дружньо освистали.

Канцлеру не вдається зі своєю політикою достукатися до людей. "Постійна присутність на публіці не означає великого впливу на уми (співгромадян. - Ред.), - пояснює в інтерв'ю DW директриса Академії політичної освіти в Тутцінгу Урсула Мюнх (Ursula Münch). - Особливо коли канцлер стривожений тим, що він не настільний рішучий і видимий, наскільки він взявся бути на самому початку".

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Зірка Шольца на межі загаснення?

Мюнх натякає на фразу, яку одного разу сказав сам Шольц: "Якщо ви хочете від мене лідерства, ви його отримаєте". З погляду громадян, федеральний канцлер повинен вміти керувати, бути лідером. Але в урядовій коаліції СДПН, Зелених та лібералів Шольц бачить себе, скоріше, у ролі посередника, а не начальника.

Борис Пісторіус - майбутній кандидат СДПН у канцлери? Фото: Political Moments/IMAGO

Але й на світовій арені, кажуть опоненти канцлера, Шольц не має ролі лідера. Адже будучи найбільшою економікою Європи, Німеччина і серед країн, які підтримують Україну грошима та зброєю, посідає друге місце після США.

Вже який тиждень експерти сперечаються про те, чи Німеччина надасть крилаті ракети Taurus Україні, і якщо так, то коли. Від Шольца - жодного слова на цю тему. На Всесвітній економічний форум у Давосі канцлер також не поїхав. Без пояснення причин. Хоча президент Франції Еммануель Макрон там був.

Тож не дивно, що невдоволення канцлером зростає і в лавах його партії. Журнал Der Spiegel навіть повідомляє про якісь секретні наради, на яких соціал-демократи нібито обговорюють ідею висунути кандидатом у канцлери від СДПН на наступних виборах не Шольца, а популярного міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius). Від Шольца про ці чутки так само - жодного слова.