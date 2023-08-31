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ПолітикаНімеччина

Соціологія: У ФРН тема України поступилась внутрішнім темам

Роман Губа
31 серпня 2023 р.

Громадяни Німеччини у соціологічному опитуванні мали обрати найважливіші для них теми. На перших місцях зараз - економіка та міграція.

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Берлін
БерлінФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

У Німеччині тема війни Росії проти України поступилася питанням економіки та міграції. Це випливає із оприлюднених у четвер, 31 серпня, результатів опитування ARD-DeutschlandTREND, проведеного інститутом infratest dimap на замовлення німецького громадсько-правового телеканалу ARD та газети Die Welt. Респонденти мали назвати найважливішу, на їхню думку, проблему, яку мають вирішити німецькі політики.

За останні п'ять місяців питання, що стосуються економіки та кон'юнктури, стали набагато важливішими. У списку найважливіших завдань, які федеральні політики мають вирішити терміново, - економіка (28 відсотків, що на 21 відсотоковий пункт більше, ніж у квітні) та імміграція (26 відсотків проти 19 відсотків у квітні).

Далі йдуть захист клімату та довкілля - 18 відсотків, що на вісім менше, ніж у попередньому опитуванні, та соціальне забезпечення - 16 відсотків, зріст на три пункти у порівнянні з квітнем.

Тема війни в Україні і пов'язаної з нею зовнішньої політики ФРН між тим має 9 відсотків у опитуванні, що на шістнадцять пунктів менше, аніж п'ять місяців тому.

Ще менш важливими за тему України, на думку опитаних, є питання освіти і школи, інфляції та пенсій.

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Майже дві третини німців бажають зміни уряду ФРН 

За результатами останніх соцопитувань, майже дві третини німців - 64 відсотки - бажають зміни влади у ФРН , вважаючи, що це пішло б країні на користь. 

Особливо відчутні нарікання німців на адресу канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) - наразі його роботою на посаді глави уряду незадоволені 70 відсотків респондентів - на десять відсотків більше, ніж місяць тому, випливало з оприлюднених 19 серпня результатів опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa на замовлення тижневика Bild am Sonntag. 

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Чи підтримують німці вступ України в НАТО?

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