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ПолітикаНімеччина

64 відсотки німців бажають зміни уряду ФРН - опитування

Сергій Ромашенко | Аліна Коломієць
2 год. тому

Невдоволення громадян Німеччини викликають дедалі нові скандали у "світлофорній коаліції", яка править країною. Згідно з опитуванням Insa, 70 відсотків німців незадоволені роботою канцлера ФРН Олафа Шольца.

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Олаф Шольц втрачає підтримку електорату
Олаф Шольц втрачає підтримку електоратуФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Майже дві третини німців - 64 відсотки - на тлі дедалі нових скандалів в уряді Німеччини бажають зміни влади у ФРН, вважаючи, що вона пішла б країні на користь. Це випливає з оприлюднених у суботу, 19 серпня, результатів опитування, яке було проведено соціологічним інститутом Insa на замовлення тижневика Bild am Sonntag.

Менш ніж кожен четвертий німець (22 відсотки) хотів би, щоб правляча нині у ФРН "світлофорна коаліція" у складі соціал-демократів, вільних демократів і зелених залишалася при владі.

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Роботою Олафа Шольца незадоволені 70 відсотків респондентів

Особливо відчутні нарікання німців на адресу канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) - наразі його роботою на посаді глави уряду незадоволені 70 відсотків респондентів - на десять відсотків більше, ніж місяць тому.

Продовжує знижуватися і рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Зараз він становить лише 18 відсотків. Соціал-демократів випереджають праві популісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН), яких нині підтримує 21 відсоток опитаних.

Християнські демократи злегка поліпшили свої позиції - до 27 відсотків, зелених готові підтримати 14 відсотків, а вільних демократів - 8 відсотків. Програму Лівої партії в Німеччині зараз схвалюють лише п'ять відсотків німців.

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Це вже не перше соціологічне опитування, яке свідчить про зниження рейтингу чинного німецького канцлера. За результатами дослідження, проведеного нещодавно на замовлення громадського мовника ZDF, роботою Шольца незадоволені 51 відсоток респондентів, задоволені - 43 відсотки, не визначились шість відсотків опитаних.

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