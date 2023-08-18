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ПолітикаНімеччина

Більшість німців вперше незадоволені Шольцом - опитування

Аліна Коломієць | Віолетта Чайковська
58 хв. тому

Роботою Олафа Шольца незадоволені більшість жителів Німеччини. Втім канцлер залишається другим за популярністю політиком.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: Thomas Kierok/ZDF/dpa/picture alliance

Більшість німців незадоволена роботою канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), свідчать оприлюднені в п'ятницю, 18 серпня, результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення громадського мовника ZDF.

Роботою Шольца незадоволені 51 відсоток респондентів, задоволені - 43 відсотки, не визначились шість відсотків. Це вперше з моменту вступу Шольца на посаду в 2021 році ним невдоволена більшість, зауважує агентство Reuters.

Шольц - другий за популярністю політик

Попри це, Шольц залишається другим за популярністю політиком у Німеччині.

Його випереджає міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius), який вже кілька місяців утримує лідерство в симпатіях німців.

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Уряд не справляється, але є позитив

Урядом Шольца незадоволені ще більше німців. 58 відсотків опитаних вважають, що коаліційний уряд працює погано. 

Втім для канцлера є і позитивний момент: 52 відсотки гадають, що уряд на чолі з опозиційним блоком християнських демократичного та соціального союзів (ХДС/ХСС) теж не впорається з роботою.

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"Світлофорна коаліція" втрачає більшість

Опитування знову продемонструвало історично слабку підтримку Соціал-демократичної партії (СДПН) Шольца: за неї зараз готові проголосувати лише 19 відсотків, тоді як за результатами останніх виборів вона має 28 відсотків місць у парламенті (Бундестаг). 

"Світлофорна" коаліція Шольца, як свідчить соціологія, може втратити більшість, адже "Зелених" зараз готові підтримати 15 відсотків, а Вільну демократичну партію - сім, що менше, ніж вони мали на виборах, зауважує dpa.

Рейтинг очолює опозиція та ультраправі

Опозиційний блок ХДС/ХСС зараз має найвищу підтримку - 26 відсотків, що приблизно відповідає їхньому результату на останніх виборах. 

Другою за популярністю після нього партією зараз є правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", яку підтримують вже 20 відсотків, хоча на виборах вона мала лише 10,3 відсотка.

Опитування провели 15-17 серпня телефоном серед 1288 виборців, похибка становить близько трьох відсотків. Останні парламентські вибори в Німеччині пройшли восени 2021 року. Наступні відбудуться не раніше 2025 року.

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