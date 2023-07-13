Все більше біженців з України хочуть залишитися в Німеччині

Майже половина українських біженців у ФРН планують там залишитися. Однак рівень зайнятості українців у Німеччині досі лишається низьким через мовний бар'єр і потребу в догляді за дітьми, свідчить соціологія.

Близько 44 відсотків українців, які рятувалися в Німеччині через війну Росії проти України, хочуть залишитися в країні надовго, свідчить соціологічне дослідження, опубліковане в середу, 12 липня. Це на п'ять відсотків більше, ніж наприкінці літа минулого року.

Опитування проводили Інститут досліджень зайнятості (IAB), Німецький інститут економічних досліджень (DIW), Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) і Федеральний інститут демографічних досліджень (BIB) серед майже семи тисяч українських біженців у січні- березні.

Три чверті з близько мільйона українців, які отримали притулок у ФРН, відвідують або вже закінчили мовні та інтеграційні курси. Водночас фактична інтеграція громадян України на німецькому ринку праці навіть після завершення курсів просувається повільно, зокрема й через мовні проблеми.

Тільки 18 відсотків біженців з України працевлаштовані. Це лише на один відсоток більше, ніж влітку 2022 року. Однією з перепон у дослідженні називається потреба в догляді за дітьми. Так, рівень зайнятості серед матерів з маленькими дітьми становить всього три відсотки.

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