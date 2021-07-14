 Легалізація марихуани. Чому німецька влада проти? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Легалізація марихуани. Чому німецька влада проти?

Майже дві третини правопорушень, пов'язаних з наркотиками, в Німеччині припадає на канабіс. В низці країн його натомість не вважають настільки шкідливим, аби забороняти.

Плантація канабісу, який нині можна вирощувати у Німеччині для медичного вживання

Плантація канабісу, який нині можна вирощувати у Німеччині для медичного вживання

Левову частку злочинів, пов'язаних з наркотиками, німецька поліція реєструє в сфері торгівлі та вживання марихуани. У 2020 році був зафіксовано 31 961 такий випадок. Амфетаміни - на другому місці, до того ж з величезним відривом - 5581 випадок. При цьому багато людей у Німеччині вважають, що легалізація марихуани не тільки поліпшила б кримінальну статистику в ФРН, але й вивільнила б значні сили поліції для боротьби зі справді небезпечними наркотиками і наркодилерами.

Але ані шеф Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) Гольґер Мюнх (Holger Münch), ані уповноважена з наркотичних засобів у міністерстві охорони здоров'я ФРН Даніела Людвіґ (Daniela Ludwig) не підтримують ідею легалізації канабісу. Про це вони заявили на пресконференції в Берліні 27 липня, на якій був представлений звіт про стан справ з наркозлочинністю в Німеччині торік.

Читайте також: Люди частіше споживають наркотики на тлі пандемії - ООН

Новий рекорд з конфіскації кокаїну

Ось вже 10 років поспіль німецька поліція реєструє зростання числа правопорушень, пов'язаних з торгівлею і вживанням наркотиків. Мюнх навів такі дані: загальна кількість відкритих справ склала 365 753 (це на 1,7 відсотка більше у порівнянні з 2019 роком), загальне число підозрюваних - 284 723 (на 0,1 відсотка більше), число загиблих - 1581 (на 13,1 відсотка більше), число виявлених нарколабораторій - 11 (на 64,5 відсотка менше).

Цього року в Гамбурзі було конфісковано понад 16 тонн кокаїну

Цього року в Гамбурзі було конфісковано понад 16 тонн кокаїну

Дані щодо нарколабораторій не дивують. Переважна більшість наркотиків, які споживаються в Німеччині, - імпортного походження. Як, наприклад, кокаїн. За обсягами його вилучення в німецьких портах щороку встановлюються нові й нові рекорди. Так, в 2018 році митниця конфіскувала п'ять тонн, в 2019 - 10 тонн, в 2020 - 11 тонн. Нинішній рік уже б'є всі колишні рекорди. Тільки в лютому в порту Гамбурга виявили 16 тонн.

Торік німецька поліція зафіксувала ще й зміну імпортних потоків метамфетаміну "кристал". Раніше його завозили контрабандою, головним чином, з Чехії, розповів Мюнх, тепер основні поставки йдуть до німецьких наркодилерів з Нідерландів, де, за оцінкою шефа BKA, підпільні лабораторії працюють більш ефективно і продуктивно.

Зарубіжні виробники використовують Німеччину не тільки як ринок для своєї продукції, а й для транзиту сировини. Так, торік в аеропорту Франкфурта-на-Майні були конфісковані кілька посилок з сировиною для виготовлення амфетамінів і, вперше, велика партія хімікатів з Китаю для виробництва "солі" - нових так званих дизайнерських наркотиків.

Читайте також: Канабіс - відтепер і "Made in Germany"

Який ефект справила пандемія на споживання наркотиків

Щодо цих наркотиків, до речі, торік був зафіксований найбільший приріст числа правопорушень - 16,2 відсотка. Кількість "кокаїнових" справ збільшилася на 9,6 відсотка, по "кристалу" - на 7,2 відсотка. А от попит на екстазі торік помітно скоротився - таких справ було заведено на 11,7 відсотка менше.

Мюнх пояснює це локдауном і закриттям через пандемію COVID-19 нічних клубів та дискотек, відвідувачі яких і були головними клієнтами наркодилерів, що торгують екстазі, а самі клуби - ринком збуту.

Уповноважена з наркотичних засобів в міністерстві охорони здоров'я ФРН Даніела Людвіґ

Уповноважена з наркотичних засобів в міністерстві охорони здоров'я ФРН Даніела Людвіґ

На ще один позитивний ефект пандемії звернула увагу Людвіґ. За її спостереженнями, обмежувальні заходи в цілому знизили доступність наркотиків для певної категорії їхніх споживачів, що призвело до збільшення попиту на медичні програми з лікування від наркотичної залежності. "Багато важко хворих наркоманів відчули, що шлях до наркотиків став важчим, - пояснила уповноважена, - і звернулися до лікарів з проханням почати замісну терапію".

Правда, визнала вона, організована злочинність швидко знайшла нові шляхи збуту наркотиків - через інтернет і месенджери. Це підтверджують і дані кримінальної поліції. "Коронавірус став каталізатором дигіталізації не тільки суспільства, а й злочинного світу, - констатував Мюнх. - Ми встановили, що пропозиція товару на нелегальному цифровому ринку наркотиків і поштою, яка й під час локдауну продовжувала працювати без обмежень, збільшилася на 20-30 відсотків".

Читайте також: Мексика - чи зарадить легалізація канабісу в боротьбі проти наркомафії?

Чи підходить Німеччини португальська модель легалізації канабісу?

Після того, як в 2017 році в Німеччині було дозволено застосовувати канабіс і вироби з нього з медичною метою, а у низці країн - і з рекреаційною, дискусія на тему легалізації марихуани розгорнулася й у ФРН. Про це, наприклад, йшлося на недавніх слуханнях в комітеті Бундестагу з охорони здоров'я.

Голова Федерального відомства з кримінальних справ Гольґер Мюнх

Голова Федерального відомства з кримінальних справ Гольґер Мюнх

Мюнх, однак, до пропозицій легалізувати марихуану ставиться скептично. Вилучення цього наркотику з кримінальної статистики не вирішує саму проблему, сказав він, відповідаючи на запитання DW. "Якщо подивитися на досвід країн, що легалізували канабіс, де найсвіжішим прикладом є Канада, то видно першою чергою один ефект - значне збільшення споживання цього наркотику, - констатує шеф BKA. - Окрім того, легальна широка присутність цього наркотику в суспільстві робить його привабливим для молодих людей, виникає ефект наслідування, а марихуана особливо небезпечна саме для їхнього здоров'я". Не вирішує легалізація конопель і проблеми злочинності, оскільки, як зауважив Мюнх, в асортименті наркодилерів, як правило, є не тільки цей товар, але й інші заборонені психотропні препарати.

"Абсолютно неправильним акцентом в наркополітиці" назвала німецьку дискусію про легалізацію марихуани і Людвіґ. Це, однак, не означає, що уповноважена з наркотичних засобів хоче залишити все, як є. Вона, зокрема, вважає гідною обговорення португальську модель, що передбачає переведення споживання марихуани з кримінального законодавства в розділ адміністративних правопорушень.

Але тільки щодо канабісу, і тільки за умови обов'язкових консультацій. Тобто, пояснила вона, штраф за таке адміністративне правопорушення буде виписуватися лише в тому випадку, якщо той, кого спіймали на місці злочину, відмовиться від консультації з лікарем і соціальним працівником. Такий підхід Людвіг вважає "екстремально розумним", оскільки спрямований він, в першу чергу, на профілактику наркоманії.

Дивитись відео 01:59

А ви хотіли б вивчати марихуану? Тоді коледж в Канаді - для вас! (17.10.2018)

Також за темою

Han Duijndam, Chefanbauer aus den Niederlanden, steht zwischen Cannabisplanzen der Sorte Churchill im Blühraum einer Produktionsanlage von Aphira für medizinisches Cannabis. Hoch gesichert und hinter dicken Stahlwänden simulieren LED-Lampen in acht Blühkammern Sonnenauf- und -Untergänge bei idealen Wachstumsbedingungen.

Канабіс: відтепер і "Made in Germany" 14.07.2021

Вперше у Німеччині бізнес отримав змогу вирощувати в країні канабіс та продавати продукти з нього у аптеках. Найближчими роками з цією метою планують виростити тонни конопель.

Woman rolling marijuana cigarette outdoors model released Symbolfoto ACPF01233

Легалізація марихуани - одна з передвиборчих тем у Німеччині 28.06.2021

Легалізація використання марихуани в особистих і медичних цілях, а також декриміналізація споживання легких наркотиків будуть темами під час формування майбутнього уряду Німеччини, вважають експерти.

Symbolfoto Kokain-Konsum

Попит на кокаїн у часи карантину - небезпечна ситуація не лише в Німеччині 14.03.2021

Після запровадження локдауну в Німеччині збільшився попит на кокаїн. Цей наркотик почали постачати у країну в ще більших обсягах, а наркодилери вигадують нові схеми, щоб залучити клієнтів.

Реклама

Докладно

Наявність негативного тесту на ковід чи свідотства про вакцинацію на кордонах вибірково перевірятиме Федеральна поліція

Німеччина робить жорсткішими умови в'їзду

Які обмеження діють на вїзд до Німеччини? Правила перетину кордону залишаються складними. DW допомагає розібратися.  

Кожен шостий електромобіль у світі вироблений у Німеччині

Кожен шостий електромобіль у світі вироблено у Німеччині

Частка німецьких компаній у сегменті електромобілів у світі в другому кварталі 2021 року сягнула 17 відсотків.  