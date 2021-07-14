Легалізація марихуани. Чому німецька влада проти?

Левову частку злочинів, пов'язаних з наркотиками, німецька поліція реєструє в сфері торгівлі та вживання марихуани. У 2020 році був зафіксовано 31 961 такий випадок. Амфетаміни - на другому місці, до того ж з величезним відривом - 5581 випадок. При цьому багато людей у Німеччині вважають, що легалізація марихуани не тільки поліпшила б кримінальну статистику в ФРН, але й вивільнила б значні сили поліції для боротьби зі справді небезпечними наркотиками і наркодилерами.

Але ані шеф Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) Гольґер Мюнх (Holger Münch), ані уповноважена з наркотичних засобів у міністерстві охорони здоров'я ФРН Даніела Людвіґ (Daniela Ludwig) не підтримують ідею легалізації канабісу. Про це вони заявили на пресконференції в Берліні 27 липня, на якій був представлений звіт про стан справ з наркозлочинністю в Німеччині торік.

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Новий рекорд з конфіскації кокаїну

Ось вже 10 років поспіль німецька поліція реєструє зростання числа правопорушень, пов'язаних з торгівлею і вживанням наркотиків. Мюнх навів такі дані: загальна кількість відкритих справ склала 365 753 (це на 1,7 відсотка більше у порівнянні з 2019 роком), загальне число підозрюваних - 284 723 (на 0,1 відсотка більше), число загиблих - 1581 (на 13,1 відсотка більше), число виявлених нарколабораторій - 11 (на 64,5 відсотка менше).

Цього року в Гамбурзі було конфісковано понад 16 тонн кокаїну

Дані щодо нарколабораторій не дивують. Переважна більшість наркотиків, які споживаються в Німеччині, - імпортного походження. Як, наприклад, кокаїн. За обсягами його вилучення в німецьких портах щороку встановлюються нові й нові рекорди. Так, в 2018 році митниця конфіскувала п'ять тонн, в 2019 - 10 тонн, в 2020 - 11 тонн. Нинішній рік уже б'є всі колишні рекорди. Тільки в лютому в порту Гамбурга виявили 16 тонн.

Торік німецька поліція зафіксувала ще й зміну імпортних потоків метамфетаміну "кристал". Раніше його завозили контрабандою, головним чином, з Чехії, розповів Мюнх, тепер основні поставки йдуть до німецьких наркодилерів з Нідерландів, де, за оцінкою шефа BKA, підпільні лабораторії працюють більш ефективно і продуктивно.

Зарубіжні виробники використовують Німеччину не тільки як ринок для своєї продукції, а й для транзиту сировини. Так, торік в аеропорту Франкфурта-на-Майні були конфісковані кілька посилок з сировиною для виготовлення амфетамінів і, вперше, велика партія хімікатів з Китаю для виробництва "солі" - нових так званих дизайнерських наркотиків.

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Який ефект справила пандемія на споживання наркотиків

Щодо цих наркотиків, до речі, торік був зафіксований найбільший приріст числа правопорушень - 16,2 відсотка. Кількість "кокаїнових" справ збільшилася на 9,6 відсотка, по "кристалу" - на 7,2 відсотка. А от попит на екстазі торік помітно скоротився - таких справ було заведено на 11,7 відсотка менше.

Мюнх пояснює це локдауном і закриттям через пандемію COVID-19 нічних клубів та дискотек, відвідувачі яких і були головними клієнтами наркодилерів, що торгують екстазі, а самі клуби - ринком збуту.

Уповноважена з наркотичних засобів в міністерстві охорони здоров'я ФРН Даніела Людвіґ

На ще один позитивний ефект пандемії звернула увагу Людвіґ. За її спостереженнями, обмежувальні заходи в цілому знизили доступність наркотиків для певної категорії їхніх споживачів, що призвело до збільшення попиту на медичні програми з лікування від наркотичної залежності. "Багато важко хворих наркоманів відчули, що шлях до наркотиків став важчим, - пояснила уповноважена, - і звернулися до лікарів з проханням почати замісну терапію".

Правда, визнала вона, організована злочинність швидко знайшла нові шляхи збуту наркотиків - через інтернет і месенджери. Це підтверджують і дані кримінальної поліції. "Коронавірус став каталізатором дигіталізації не тільки суспільства, а й злочинного світу, - констатував Мюнх. - Ми встановили, що пропозиція товару на нелегальному цифровому ринку наркотиків і поштою, яка й під час локдауну продовжувала працювати без обмежень, збільшилася на 20-30 відсотків".

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Чи підходить Німеччини португальська модель легалізації канабісу?

Після того, як в 2017 році в Німеччині було дозволено застосовувати канабіс і вироби з нього з медичною метою, а у низці країн - і з рекреаційною, дискусія на тему легалізації марихуани розгорнулася й у ФРН. Про це, наприклад, йшлося на недавніх слуханнях в комітеті Бундестагу з охорони здоров'я.

Голова Федерального відомства з кримінальних справ Гольґер Мюнх

Мюнх, однак, до пропозицій легалізувати марихуану ставиться скептично. Вилучення цього наркотику з кримінальної статистики не вирішує саму проблему, сказав він, відповідаючи на запитання DW. "Якщо подивитися на досвід країн, що легалізували канабіс, де найсвіжішим прикладом є Канада, то видно першою чергою один ефект - значне збільшення споживання цього наркотику, - констатує шеф BKA. - Окрім того, легальна широка присутність цього наркотику в суспільстві робить його привабливим для молодих людей, виникає ефект наслідування, а марихуана особливо небезпечна саме для їхнього здоров'я". Не вирішує легалізація конопель і проблеми злочинності, оскільки, як зауважив Мюнх, в асортименті наркодилерів, як правило, є не тільки цей товар, але й інші заборонені психотропні препарати.

"Абсолютно неправильним акцентом в наркополітиці" назвала німецьку дискусію про легалізацію марихуани і Людвіґ. Це, однак, не означає, що уповноважена з наркотичних засобів хоче залишити все, як є. Вона, зокрема, вважає гідною обговорення португальську модель, що передбачає переведення споживання марихуани з кримінального законодавства в розділ адміністративних правопорушень.

Але тільки щодо канабісу, і тільки за умови обов'язкових консультацій. Тобто, пояснила вона, штраф за таке адміністративне правопорушення буде виписуватися лише в тому випадку, якщо той, кого спіймали на місці злочину, відмовиться від консультації з лікарем і соціальним працівником. Такий підхід Людвіг вважає "екстремально розумним", оскільки спрямований він, в першу чергу, на профілактику наркоманії.