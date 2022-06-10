У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Законопроект з легалізації медичного канабісу внесли до Верховної Ради України. Згідно з даними на сайті парламенту, законопроєкт №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" зареєстровано в п'ятницю, 10 травня.

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Документ слугує законодавчою основою для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. Цю ініціативу раніше підтримали в Кабінеті міністрів. Тепер проєкт має пройти голосування у парламенті.

Міністерство охорони здоров'я України очікує, що Верховна Рада України підтримає проєкт закону, йдеться в повідомленні на сайті міністерства. Там вказано, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування. Зокрема, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів.

Препарати на основі канабісу, за задумом Кабміну, повинні використовуватися, зокрема, для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м'язів, лікування анорексії, посттравматичного синдрому і тривожних розладів. Його також рекомендують для полегшення болю та страждань онкологічним хворим та пацієнтам із ВІЛ.

Нагадаємо, у липні 2021 року український парламент відмовився від легалізації медичного канабісу.