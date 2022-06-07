Кабмін пропонує Верховній Раді легалізувати в Україні медичний канабіс

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Український уряд виступає за легалізацію медичного канабісу для лікування низки хвороб. Голова МОЗ Ляшко вважає, що допоможе долати негативний вплив війни на психічне здоров'я українців.
Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт про легалізацію використання препаратів із медичного канабісу для лікування окремих хвороб. Про це у вівторок, 7 червня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ми розуміємо негативні наслідки війни для стану психічного здоров'я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
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Документ слугує законодавчою основою для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. Підтриманий Кабміном законопроєкт тепер має пройти голосування у Верховній Раді.
Ляшко наголосив, що препарати канабісу не варто ототожнювати з наркотичними засобами, оскільки медичний канабіс містить передусім речовину канабідіол, яка не має вираженої психоактивної дії. З цієї причини для рекреаційного вживання він не цікавий.
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Препарати на основі канабісу, за задумом Кабміну, повинні використовуватися, зокрема, для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м'язів, лікування анорексії, посттравматичного синдрому і тривожних розладів. Його також рекомендують для полегшення болю та страждань онкологічним хворим та пацієнтам із ВІЛ.
Нагадаємо, у липні 2021 року український парламент відмовився від легалізації медичного канабісу.