Кабмін пропонує Верховній Раді легалізувати в Україні медичний канабіс

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт про легалізацію використання препаратів із медичного канабісу для лікування окремих хвороб. Про це у вівторок, 7 червня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми розуміємо негативні наслідки війни для стану психічного здоров'я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

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Документ слугує законодавчою основою для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. Підтриманий Кабміном законопроєкт тепер має пройти голосування у Верховній Раді.

Ляшко наголосив, що препарати канабісу не варто ототожнювати з наркотичними засобами, оскільки медичний канабіс містить передусім речовину канабідіол, яка не має вираженої психоактивної дії. З цієї причини для рекреаційного вживання він не цікавий.

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Препарати на основі канабісу, за задумом Кабміну, повинні використовуватися, зокрема, для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м'язів, лікування анорексії, посттравматичного синдрому і тривожних розладів. Його також рекомендують для полегшення болю та страждань онкологічним хворим та пацієнтам із ВІЛ.

Нагадаємо, у липні 2021 року український парламент відмовився від легалізації медичного канабісу.