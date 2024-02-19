Доступ до ліків у селах: як працюють мобільні аптеки

У двох регіонах України з'явилися мобільні аптеки, які розвозять ліки у сільській місцевості. Зокрема на деокупованій Харківщині, де не вистачає не лише аптек, а й подекуди немає громадського транспорту.

У двох регіонах України запрацювали мобільні аптеки - спеціальні автомобілі довозитимуть ліки до сіл Харківщини й Черкащини. У міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України переконані, що це дозволить вирішити питання доступності лікарських засобів у сільській місцевості та позбавить людей потреби їздити за ліками у більші міста.

Проблеми з доступом до медицини та ліків на Харківщині

Жителі деокупованої у вересні 2022 року Харківщини й досі стикаються з проблемами з доступом до ліків і до медицини загалом, розповідає в розмові з DW місцева волонтерка Мер'ям Йол. Це обумовлено скороченням кількості лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАПів) та амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які працюють. Так само зменшилася і кількість лікарів - сімейних чи профільних, - які поїхали з регіону.

Скоротилася і кількість аптек, а в деяких селах Харківщини їх не було і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З тих, що були, не всі вціліли і змогли відкритися після деокупації, зазначає Мер'ям Йол. "Наприклад, у селах, які дуже постраждали, як-от в Ізюмському районі, де все розтрощено, там не відкриваються, бо ніде відкритись. Там, щоб відкритися, треба наново побудувати", - пояснює волонтерка.

До того ж далеко не в кожній аптеці, які відновили роботу після деокупації, діє державна програма "Доступні ліки", яка дає можливість отримати ліки безкоштовно чи з невеликою доплатою за електронним рецептом від сімейного лікаря. Та й сімейний лікар не завжди має доступ до інтернету, щоб зайти в систему eHealth і виписати пацієнту електронний рецепт, або ж в аптеці може не виявитися потрібного препарату, перелічує проблеми Йол.

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"Немає жодного громадського транспорту"

Утім, як розповіла DW сімейна лікарка, що працює в селі Сеньковому Куп'янського району Харківщини, найбільшою проблемою регіону є відсутність транспортного сполучення між деокупованими населеними пунктами. "Проблема полягає в тому, що у нас немає узагалі жодного громадського транспорту. Наші люди їздять в Шевченкове (інше село в Куп'янському районі. - Ред.), коли щось треба, там є аптека. Але це все - приватний транспорт, і це недешево", - розповідає жінка, яка попросила не вказувати її ім'я.

У Сеньковому, де працює лікарка, діє амбулаторія загальної практики й сімейної медицини, у навколишніх селах, які також входять до її дільниці, - ФАПи. Тут, за словами лікарки, серйозної нестачі основних ліків немає - їх забезпечили Куп'янський центр первинної медичної допомоги і волонтери. Але за всім іншим жителям, більшість із яких - пенсіонери, треба їхати, додає вона.

"Раніше основним центром був Куп'янськ. Там були стаціонари, хірургічне відділення, неврологічне, стоматологія, лабораторія, все було. Транспорт до Куп'янська у нас ходив якщо не кожну годину, то кожні дві години можна було чимось поїхати, було хороше сполучення, - розповідає вона. - А вже після того, як деокупували, після бойових дій у нас зовсім немає громадського транспорту. Це для нас біда. І це стосується не лише медичних питань, а й тих самих пенсій. Це величезна проблема". За словами жінки, вирішити її допомогло б забезпечення транспортом хоча б раз на тиждень.

Нині Сенькове стане частиною маршруту мобільної аптеки на Харківщині - вперше вона має приїхати в село найближчими вихідними. За словами сімейної лікарки, жителі машину чекають, а відгуки із сусідніх сіл, де аптека "на колесах" вже побувала, позитивні. Загалом, за даними МОЗ, маршрут транспортних засобів, які будуть доставляти ліки у села та селища без аптечних пунктів, налічує на Харківщині 80 населених пунктів. Його прокладатимуть відповідно до потреб громад, визначених сімейними лікарями, та з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.

"Завтра у будь-яку нову точку може "прилетіти"

Про безпекову складову як про найбільшу проблему деокупованих територій розповідає DW і херсонська волонтерка Анна Єгуртова. За її словами, наразі безпосередньо в Херсоні працюють лікарні та аптеки - останніх налічується близько 10-15. "Для того, щоб відкривати аптечні пункти в тому ж Херсоні, сюди має зайти бізнес. Як у Херсон зараз запросити бізнес і на яких умовах? Завтра у будь-яку нову точку може "прилетіти". Доки артилерія, керовані авіабомби і подібна зброя зможе добивати до Херсона, бізнес навряд чи буде активно заходити в місто і тим паче в села. Зараз у Херсоні є кілька аптек, які працювали до війни і працюють зараз на свій страх і ризик", - розповідає волонтерка.

У селах, де залишається багато людей пенсійного віку, ситуація, за її словами складніша - туди потрібно довозити ліки, а звідти - забирати хворих людей до обласних лікарень. "Наприклад, є Білозерська громада - громада сіл між Херсоном і Миколаєвом. Декілька сіл громади, які знаходяться далі від лінії фронту, вже відновлюються - Правдине, Надеждівка. Туди майже не "прилітає", і більш-менш там є життя. Але якщо подивитися на села, які ближче - та ж Білозерка - це місця, які перебувають під постійними обстрілами. Туди приїжджають "Госпітальєри", різні благодійні організації, забирають важкохворих людей", - розповідає Єгуртова.

У такі громади, за її словами, ліки довозять лише волонтери. Система вже налагоджена: вони отримують від старост громад інформацію про жителів і їхні потреби, і вже за цим списком закуповують ліки і привозять їх. Останнім часом, за словами Єгуртової, цим у регіоні опікуються переважно великі організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, чи організації, створені українською діаспорою. З огляду на безпекову ситуацію організувати роботи аптек "на колесах" там буде складно, вважає вона.

Мобільні аптеки потрібні не лише прифронтовим селам

Потреба у мобільних аптеках є не лише в тих регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій чи потерпають від них й досі. Аптечні пункти загалом працюють лише у невеликій кількості сіл України, констатує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, якого цитує пресслужба МОЗ.

Ще один регіон, у якому така послуга вже запрацювала, - Черкащина. Там затвердили шість маршрутів, які охоплюють 36 сіл. Це забезпечить доступ до лікарських засобів для близько 27,5 тисячі людей, додають у МОЗ. Найближчим часом планується ліцензувати ще один мобільний аптечний пункт, що дозволить у два-три рази збільшити забезпечення ліками сільського населення області, повідомили у відомстві.

"Ми зацікавлені в тому, щоб мобільних аптек ставало дедалі більше, і ця практика стала звичною у всіх областях України", - каже Ляшко. Більш того, очікується, що до кінця 2024 року такі аптеки мають з'явитися в кожній області, наголосив він в ефірі національного телемарафону.

У Харківській області мобільну аптеку запустила одна з найбільших аптечних мереж України, у Черкаській - комунальне підприємство "Фармація". Оплачує обслуговування аптечного пункту та виплачує зарплату працівникам мережа, яка його запустила, уточнив Ляшко. Мобільні аптеки можуть відпускати як лікарські засоби за рецептом, так і безрецептурні, а асортимент визначатиме ліцензіат. Також там продаватимуть лікарські засоби за програмою "Доступні ліки". Про заплановане прибуття мобільної аптеки жителів регіонів повідомлятимуть сімейні лікарі або місцева влада.

Ліки через "Укрпошту"

Водночас уряд працює над реалізацією ще одного проєкту - продаж ліків через відділення "Укрпошти", зокрема й мобільні. "Укрпошта" вже отримала ліцензію на як на гуртову торгівлю, так і на реалізацію лікарських засобів як поштовий оператор. "Можна буде замовити лікарські засоби або за телефонним дзвінком, або онлайн. Лікарські засоби прибудуть або до найближчого пункту "Укрпошти", або поштовий оператор через свого поштаря донесе їх до місця проживання людини. Таким чином ми вирішимо питання забезпечення доступності лікарських засобів на території всієї країни", - розповів Ляшко.

Раніше в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляли , що для реалізації проєкту потрібно провести набір фармацевтів, адже відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише спеціаліст. Крім того, планувався запуск гарячої лінії для оформлення запитів від громадян. Однак нині проєкт ще на стадії розробки, кажуть у пресслужбі МОЗ.

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