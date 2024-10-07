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Росія атакує "Кинджалами": під ударом Київ і Хмельниччина

Валерій Сааков
7 жовтня 2024 р.

Війська РФ випустили щонайменше дві аеробалістичні ракети "Кинджал", що летіли на Київ і на Старокостянтинів. У столиці було чути роботу ППО.

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Російський МіГ-31 з ракетою "Кинджал"
Російський МіГ-31 з ракетою "Кинджал" (ілюстративне фото)Фото: AP/picture alliance

Російські війська завдали ракетного удару по Україні, випустивши вранці понеділка, 7 жовтня, щонайменше дві аеробалістичні ракети "Кинджал". Як повідомляв Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ, дві з випущених росіянами зранку ракет прямували на Старокостянтинів у Хмельницькій область, а одна - на Київ

Згодом у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили про роботу систем ППО у столиці. "Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К... За попередніми даними усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків - в Голосіївському та Солом'янському районах", - повідомив Telegram-канал КМВА. За даними відомства, в столиці обійшлося без жертв і руйнувань. 

У Києві ракетні уламки впали у трьох районах

Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що уламки російських ракет упали в трьох районах міста. Зокрема, за даними мера, в Солом'янському районі -  в кількох місцях на відкритий простір, Шевченківському - поблизу пішохідного переходу, а в Голосіївському - в одному місці - на тротуар, в іншому - уламок пробив дах службового мікроавтобусу. 

Кличко також повідомив, що Солом'янському районі внаслідок падіння уламку спалахнула пожежа в одному з гаражів на приватній території. Обійшлося без потерпілих, написав міський голова в соцмережах. 

Цій ракетній атаці передувала масована російська нічна атака із застосуванням безпілотників (БпЛА). Про роботу ППО повідомлялося в низці регіонів України, зокрема у столиці. Лише в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько "півтора десятка російських дронів". "Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці були знешкоджені", - відзвітували в КМВА.

Харківщина під атакою КАБів

Так само в ніч на понеділок керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про низку ударів російськими керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Харкову та по самому регіону. Якщо в обласному центрі обійшлося без жертв і постраждалих, то в Черкаській Лозовій від прильоту КАБу постраждали троє людей. 

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