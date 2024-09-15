Нічна атака РФ: ППО України збила 10 з 14 "шахедів" і ракету

РФ під час нічної атаки вдарила по Україні двома ракетами "Іскандер-М", ракетою Х-59 та 14 "шахедами". Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, сили ППО працювали у чотирьох областях і збили 10 дронів та ракету Х-59.

Війська РФ у ніч на неділю, 15 вересня, завдали чергового удару по Україні, застосувавши для цього три ракети та 14 ударних безпілотників типу "Shahed".

"Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, а також 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed". В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 10 ударних БпЛА", - повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Зазначається, що повітряний напад противника у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Нагадаємо, що у ніч на 14 вересня війська РФ застосували 76 ударних безпілотників типу "Shahed", з яких сили ППО збили 72. Два "шахеди" були локаційно втрачені на території України, ще два - повернулися в РФ. Також один з "шахедів" залетів на територію Білорусі.