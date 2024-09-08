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В НАТО засудили РФ за дрони в повітряному просторі Румунії

Дмитро Шварц
8 вересня 2024 р.

Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане засудив дроновий удар РФ, під час якого безпілотники залетіли на територію Румунії. Він назвав дії РФ "безвідповідальними і потенційно небезпечними".

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Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане
Мірча Джоане назвав дії РФ "безвідповідальними і потенційно небезпечними"Фото: Gints Ivuskans/AFP

Заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Мірча Джоане засудив порушення Росією повітряного простору Румунії, країни-члена Альянсу, під час дронової атаки на Україну в ніч на 8 вересня.

"НАТО засуджує нічне порушення Росією повітряного простору Румунії. Хоча ми не маємо інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на членів Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", - зазначив він у дописі в соцмережі X у неділю.

В Румунії перевіряють територію, де міг упасти дрон

Уночі командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) у повідомило про те, під час атаки військ РФ група ударних дронів типу Shahed порушила повітряний простір Румунії.

У міністерстві національної оборони Румунії, своєю чергою, повідомили, що уночі 8 вересня два літаки F-16 Військово-повітряних сил країни піднялися в повітря "для моніторингу повітряної обстановки". З повідомлення відомства випливає, що румунські ВПС спостерігали за траєкторією руху принаймні одного безпілотника у повітряному просторі країни.

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"З наявних на даний момент даних встановлено ймовірність існування зони ураження на території країни, в незаселеній місцевості, поблизу населеного пункта Періправа. Сили міністерства національної оборони від ранку проводять за допомогою повітряних засобів і наземних груп розвідку в цьому районі", - йдеться в заяві міноборони Румунії у Facebook.

У румунському відомстві також засудили атаки РФ, назвавши їх "невиправданими та такими, що грубо суперечать нормам міжнародного права".

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