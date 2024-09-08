  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіВибори в США 2024Паралімпійські ігри
КонфліктиУкраїна

ПС: під час атаки уночі російські дрони залітали в Румунію

Дмитро Шварц
8 вересня 2024 р.

Уночі сили ППО збили 15 з 23 "шахедів" та одну з чотирьох ракет Х-59, якими війська РФ атакували Україну. Ще два дрони імовірно упали під впливом засобів РЕБ, а три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей.

https://p.dw.com/p/4kOjR
Мобільна вогнева група сил ППО (архівне фото)
Сили ППО працювали у трьох областях УкраїниФото: Gleb Garanich/REUTERS

Війська РФ у ніч на неділю, 8 вересня, завдали чергового удару по Україні, використавши для цього чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та 23 ударних безпілотника типу "Shahed", повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Силам ППО вдалося збити одну Х-59 та 15 ударних дронів.

"В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу "Shahed". Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона (ППО) працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Зазначимо, що під час атаки військ РФ уночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що група ударних дронів порушила повітряний простір Румунії.

У ніч на неділю, 8 вересня, війська РФ також завдали авіаційного удару по місту Суми, внаслідок чого двоє людей загинули, ще четверо - зазнали поранень. Ще четверо людей були травмовані внаслідок обстрілу військами РФ селища Комишани на Херсонщині.

Зазначимо, що в Румунії неодноразово виявляли уламки дронів після російських атак по українській портовій інфраструктурі. Зокрема, наприкінці липня цього року після того, як війська РФ атакували Ізмаїльський району Одеської області, румунські військові в повіті Тульча, виявили металеві фрагменти російського безпілотника "Герань" ("Shahed").

Чи дозволять Україні бити західними ракетами вглиб РФ?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Міністр оборони США Ллойд Остін, Володимир Зеленський та міністр оборони України Рустем Умєров, засідання Контактної групи з питань оборони України, авіабаза Рамштайн, 6 вересня 2024 року

"Рамштайн"-24: Умєров підбив підсумки зустрічі партнерів України

"Рамштайн"-24: Умєров підбив підсумки зустрічі партнерів України

Низка парнерів України, зокрема США, Великобританія та Німеччина, оголосили чергові партії військової допомоги.
Політика7 вересня 2024 р.
На місці удару в Полтаві

Після удару РФ по Полтаві Байден пообіцяв Києву системи ППО

Після удару РФ по Полтаві Байден пообіцяв Києву системи ППО

За словами президента США, Вашингтон продовжуватиме надавати Києву необхідні для захисту кошти. Байден засудив "жахливу атаку" РФ на Полтаву.
Конфлікти4 вересня 2024 р.
Будівля Верховної Ради України

Нічна атака РФ: Біля Верховної Ради знайшли уламки збитого дрона

Нічна атака РФ: Біля Верховної Ради знайшли уламки збитого дрона

Після атаки військ РФ у ніч на 7 вересня уламки збитого дрони знайшли біля будівлі Верховної Ради. Вона пошкоджень не зазнала.
Конфлікти7 вересня 2024 р.
Більше публікацій