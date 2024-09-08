ПС: під час атаки уночі російські дрони залітали в Румунію

ПС: під час атаки уночі російські дрони залітали в Румунію8 вересня 2024 р.
Війська РФ у ніч на неділю, 8 вересня, завдали чергового удару по Україні, використавши для цього чотири керовані авіаційні ракети Х-59 та 23 ударних безпілотника типу "Shahed", повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Силам ППО вдалося збити одну Х-59 та 15 ударних дронів.
"В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу "Shahed". Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, протиповітряна оборона (ППО) працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Зазначимо, що під час атаки військ РФ уночі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що група ударних дронів порушила повітряний простір Румунії.
У ніч на неділю, 8 вересня, війська РФ також завдали авіаційного удару по місту Суми, внаслідок чого двоє людей загинули, ще четверо - зазнали поранень. Ще четверо людей були травмовані внаслідок обстрілу військами РФ селища Комишани на Херсонщині.
Зазначимо, що в Румунії неодноразово виявляли уламки дронів після російських атак по українській портовій інфраструктурі. Зокрема, наприкінці липня цього року після того, як війська РФ атакували Ізмаїльський району Одеської області, румунські військові в повіті Тульча, виявили металеві фрагменти російського безпілотника "Герань" ("Shahed").