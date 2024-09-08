Війська РФ завдали авіаудару по Сумах: є загиблі та поранені

Внаслідок удару військ РФ двоє людей загинули, ще четверо - зазнали поранень, серед них - двоє дітей. Ще четверо людей зазнали поранень внаслідок обстрілу Херсонщини.

Війська РФ вночі неділі, 8 вересня, завдали авіаційного удару по місту Суми. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще четверо - зазнали поранень. Серед поранених - двоє дітей, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА).

"Пошкоджено приватні будинки, автомобілі. Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні ОВА у Facebook.

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Ще четверо людей зазнали поранень на Херсонщині

Окрім того, близько опівночі війська РФ також завдали удару по селищу Комишани на Херсонщині. Поранень зазнали четверо людей, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко. За його даними, 65-річний чоловік зазнав мінно-вибьухової травми і поранення грудної клітики. Він перебуває у лікарні у важкому стані.

"Ще у трьох постраждалих - 41-річного чоловіка та жінок 70 і 52 років - контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення. Двоє з них ушпиталені, 52-річній потерпілій медики надали допомогу на місці", - повідомив Мрочко в дописі у Telegram.

Війська РФ вели вогонь з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра в районі Херсонської області, додав він.