Міноборони Румунії підтвердило виявлення уламків дрона

Після атаки Росії по Ізмаїлу у ніч на 25 липня міністерство оборони Румунії підтвердило виявлення уламків дрона на своїй території.

Румунські військові, відправлені в повіт Тульча, виявили там металеві фрагменти російського безпілотника "Герань", підтвердило у четвер, 25 липня, міністерство оборони Румунії. Раніше про цеповідомив румунський телеканал Digi24 з посиланням на військові джерела.

Вранці у цей день командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що під час нічної атаки по Україні три "шахеди" були "локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією". Російські дрони атакували низку областей, зокрема і Ізмаїльський район Одеської області.

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Міністерство оборони Румунії напередодні заявляло про посилення моніторингу та спостереження за повітряним простором країни, в тому числі за допомогою літаків F-16, які піднімалися "для моніторингу повітряної обстановки". Національний центр військового командування повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про вжиття заходів з оповіщення населення повіту Тульча, додали в міноборони Румунії.

"Міністерство національної оборони розпорядилося вжити заходів для проведення розслідувань на місцевості в околицях Плауру з метою пошуку можливих об'єктів, що впали на національну територію", - повідомило міністерство в середу.