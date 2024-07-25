Нічна атака Росії: сили ППО збили 25 "шахедів" з 38-ми

Дрони збивали в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях, повідомили Повітряні сили. Ще три "шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Російські війська у ніч на четвер, 25 липня, запустили для удару по Україні 38 безпілотників типу Shahed-131/136. Як повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), цілями атаки були об'єкти інфраструктури на кількох напрямках, зокрема - на півдні Одеської області та в центральних регіонах України.

"Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три "шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією", - йдеться у повідомленні.

Також Повітряні сили додали, що протиповітряна оборона (ППО) працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Читайте також: Російський "шахед" упав і вибухнув у Білорусі - "Гаюн"

На Житомирщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт

На Житомирщині внаслідок падіння уламків дронів та ударної хвилі пошкоджені приватні будинки та інфраструктурний об’єкт, повідомив у Facebook начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі ворог завдав масованої атаки дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони вели інтенсивну "антишахедну" роботу та вразили більшість з близько 10 повітряних цілей. Внаслідок падіння уламків та ударною хвилею від влучання пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт", - написав Бунечко.

У Києві без руйнувань та потерпілих

Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомляє, що під час нічної атаки ударні безпілотники росіян заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО.

"Станом на цю хвилину у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

На Одещині постраждали двоє людей

Голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив, що російські війська за допомогою безпілотників другу ніч поспіль атакували Ізмаїльський район, де унаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждали двоє людей. "Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - написав він у Telegram.

За словами Кіпера, внаслідок обстрілу також відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням, а співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.