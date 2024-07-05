Дрони атакували місто на Кубані, звідки РФ запускає "шахеди"5 липня 2024 р.
Місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї РФ, з якого російська армія здійснює пуски дронів-камікадзе типу Shahed для ударів по Україні, в ніч на п'ятницю, 5 липня, саме опинилося під атакою безпілотників (БпЛА).
Як стверджує губернатор регіону Веніамін Кондратьєв, уламки пошкодили триповерховий багатоквартирний будинок, унаслідок чого постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей, а також "порушена робота енергетичної підстанції, що живить значну частину міста, тривають ремонтно-відновлювальні роботи".
Атака дронів на Ростов
Про роботу вночі протиповітряної оборони повідомив і губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв.
Жителі Ростова-на-Дону публікують у соціальних мережах відео пожежі, яка, ймовірно, почалася внаслідок падіння уламків БпЛА.
Міністерство оборони РФ заявило про збиття вночі 24 дронів: 14 на Кубані та 10 на Ростовщині. Зранку нібито збили ще один БпЛА над Бєлгородською областю.
Українські посадовці не коментували цю інформацію.
Читайте також: Дрони ГУР уразили Тамбовський пороховий завод - ЗМІ