Дрони атакували місто на Кубані, звідки РФ запускає "шахеди"

Внаслідок атаки безпілотників у Приморсько-Ахтарську в Краснодарському краї РФ "порушена робота енергопідстанції, що живить значну частину міста", а в Ростові спалахнула пожежа.

Місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї РФ, з якого російська армія здійснює пуски дронів-камікадзе типу Shahed для ударів по Україні, в ніч на п'ятницю, 5 липня, саме опинилося під атакою безпілотників (БпЛА).

Як стверджує губернатор регіону Веніамін Кондратьєв, уламки пошкодили триповерховий багатоквартирний будинок, унаслідок чого постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей, а також "порушена робота енергетичної підстанції, що живить значну частину міста, тривають ремонтно-відновлювальні роботи".

Атака дронів на Ростов

Про роботу вночі протиповітряної оборони повідомив і губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв.

Жителі Ростова-на-Дону публікують у соціальних мережах відео пожежі, яка, ймовірно, почалася внаслідок падіння уламків БпЛА.

Міністерство оборони РФ заявило про збиття вночі 24 дронів: 14 на Кубані та 10 на Ростовщині. Зранку нібито збили ще один БпЛА над Бєлгородською областю.

Українські посадовці не коментували цю інформацію.

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