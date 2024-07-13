"Шахеди", запущені РФ по Україні, двічі залітали у Білорусь

Щонайменше два "шахеди", які війська РФ запускали по Україні, цими днями залітали у повітряний простір Білорусі. Мінськ у відповідь піднімав бойову авіацію, повідомляє "Беларускі Гаюн".

У ніч на суботу, 13 липня, ударний дрон-камікадзе зайшов у повітряний простір Білорусі і пролетів понад 350 кілометрів на Гомельською, Могильовською, Мінською та Вітебською областями. Про це повідомив "Беларускі Гаюн" - моніторинговий проєкт, що відстежує активність білоруських і російських військ.

За даними проєкту "Беларускі Гаюн", це міг бути один з дронів, запущених Росією дляудару по Україні. "Минулої ночі РФ атакувала Україну п'ятьмя одиницями БпЛА типу "Shahed-131/136", чотири з яких були збиті", - ідеться у повідомлення проєкту у Telegram з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Беларускі Гаюн" також повідомляє, що на перехоплення безпілотника в Білорусі підняли гелікоптер Мі-24 та винищувач Су-30. Однак наразі не відомо, що зрештою сталося з цим ударним безпілотником.

Напередодні "Беларускі Гаюн" повідомляв про те, що у ніч на 12 липня один з безпілотників, запущений російськими військами під час чергового удару по Україні, залетів з Чернігівської області в Білорусь і перебував у її повітряному просторі щонайменше годину. Тоді у небо Мінськ також підняв вертоліт Мі-24 та винищувач, повідомив "Беларускі Гаюн".

Міністерство оборони Білорусі про ці інциденти наразі не повідомляло і дані проєкту "Беларускі Гаюн" не коментувало.