Російський "шахед" упав і вибухнув у Білорусі - "Гаюн"

Дрон вибухнув за 120 км від кордону з Україною, повідомляє "Беларускі Гаюн". У ПС ЗСУ повідомляли, що два "шахеди", які війська Росії запускали по Україні вночі, залетіти у повітряний простір Білорусі.

У ніч на вівторок, 16 липня, російський ударний дрон-камікадзе "шахед", запущений російськими військами під час чергового удару по Україні, упав і вибухнув за 55 кілометрів від білоруського Бобруйська. Про це повідомив "Беларускі Гаюн" - моніторинговий проєкт, що відстежує активність білоруських і російських військ.

За даними проєкту "Беларускі Гаюн", дрон зайшов у повітряний простір Білорусі близько 8:40 ранку, а упав між селищем Паричі та містом Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною.

"Нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрону-камікадзе, що прямо підтверджує - "шахеди", які залітають на територію Білорусі, - ніякі не "навчальні" чи "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки територією України", - наголошують монітори.

Таким чином це міг бути один з дронів, запущених Росією для удару по Україні. Як повідомляло командування Повітряних сил Збройних сил України, минулої ночі Росія атакувала Україну дронами. "Протиповітряною обороною знищено два ударні БпЛА типу Shahed, ще два "шахеди" локаційно втрачено у повітряному просторі Білорусі", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Мінськ про даний інцидент не повідомляв і також не коментував повідомлення моніторів "Беларускі Гаюн".

Дрони РФ почали літати над Білоруссю

Віднедавна почастішали випадки, коли російські дрони залітають на територію Білорусі. Так, за даними "Білоруського Гаюна", 12 липня один з безпілотників залетів з Чернігівської області в Білорусь і перебував у її повітряному просторі щонайменше годину. Тоді у небо Мінськ також підняв вертоліт Мі-24 та винищува.

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У ніч на 13 липня ударний дрон-камікадзе зайшов у повітряний простір Білорусі і пролетів понад 350 кілометрів на Гомельською, Могильовською, Мінською та Вітебською областями. У цьому випадку Мінськ також піднімав авіацію. Втім, міністерство оборони Білорусі про ці інциденти не повідомляло і дані проєкту "Беларускі Гаюн" не коментувало.