Нічна атака РФ: Біля Ради знайшли уламки збитого дрона

Після атаки військ РФ у ніч на 7 вересня уламки збитого дрони знайшли біля будівлі Верховної Ради. Вона пошкоджень не зазнала.

Після дронової атаки на Україну, яку війська РФ здійснили в ніч на суботу, 7 вересня, біля будівлі Верховної Ради України були виявлені уламки збитого безпілотника.

"Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено", - йдеться у повідомленні пресслужби парламенту у суботу.

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Нагадаємо, командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) повідомило про те, що війська РФ РФ у ніч 7 на вересня використали удару по Україні 67 ударних безпілотників типу "Shahed". Силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося збити 58 з них. Ще шість безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини, а три ворожі БпЛА були локаційно втрачені на території України.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) у ранковому зведенні повідомили про те, що усі російські безпілотники, які загрожували столиці, були знищені, а жоден з них не досягнув своєї цілі. Втім, внаслідок атаки в Печерському районі було зафіксовано падіння уламків за чотирма різним адресами.