Румунія посилить кордон з Україною системами ППО - ЗМІ

У Бухаресті вирішили перемістити засоби протиповітряної оборони ближче до кордону з Україною на Дунаї, пише Reuters. Останнім часом у цьому регіоні фіксували падіння безпілотників.

Військове керівництво Румунії вирішило перемістити засоби протиповітряної оборони (ППО) ближче до кордону з Україною, зокрема в придунайські райони. Крім того, у цьому регіоні збільшать число військових спостережних пунктів та патрулів, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на два високопоставлені джерела в міноборони Румунії.

Ці заходи, вкупі із розміщенням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням безпольотної зони, є ознакою чимраз більшого занепокоєння Румунії, а також Північноатлантичного альянсу (НАТО), що війна в Україні може перекинутися на територію Румунії й відповідно Альянсу, зазначає видання.

Читайте також: "Війна наближається і до нас". Румуни - про дрони на кордоні

Також повідомляється, що військові спорудили бомбосховища в румунському селі Плауру, розташованому всього за кількасот метрів від українського Ізмаїла. Крім того, місцевих жителів на румунській частині інформують про небезпеку сповіщеннями на мобільні телефони, коли виявляють російські безпілотники, що прямують у їхньому напрямку, йдеться в матеріалі видання.

Виявлення уламків дронів на території Румунії

Нагадаємо, в Румунії неодноразово виявляли уламки дронів після російських атак по українській портовій інфраструктурі. Вперше - після атаки російських дронів по Україні в ніч на 4 вересня. Тоді залишки безпілотника впали в лісистій безлюдній місцевості поблизу Плауру - прямо навпроти українського порту "Ізмаїл".

Читайте також: Румунія та російські дрони, яких нібито не було

Хоч українські військові й чиновники одразу вказали колегам на цей факт, влада Румунії на різних рівнях, зокрема й президент Клаус Йоганніс, кілька днів поспіль заперечувала це.

Читайте також: У Румунії втретє виявили уламки дрона після атаки Росією Одещини

Згодом Бухарест визнав факт падіння дрона й оголосив про проведення розслідування, а також про запровадження заходів захисту населення Румунії поблизу кордону з Україною від повітряних загроз. Пізніше - після чергового виявлення уламків дрона на румунській території - міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії та оголосило йому протест проти порушення повітряного простору держави, яка є членом Північноатлантичного альянсу (НАТО).

НАТО не бачить ознак навмисних ударів Росії по Румунії

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не бачить жодних ознак того, що Росія навмисно атакувала Румунію.

Читайте також: Уряд Румунії планує заходи для захисту придунайських районів

Водночас він назвав російські удари біля кордону "дестабілізуючими" та привітав рішення США розгорнути більше винищувачів F-16 для патрулювання повітряного простору НАТО.