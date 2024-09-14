"Гаюн": Вночі "шахед" залетів у Білорусь, чергувала авіація

Один дрон типу Shahed залетів на територію Білорусі під час атаки Росії на Україну у ніч на 14 вересня, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Один російський безпілотник типу Shahed залетів на територію Білорусі під час атаки Росії на Україну у ніч проти суботи, 14 вересня. Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Минулої ночі близько 04:10 дрон-камікадзе типу Shahed перетнув кордон з Білоруссю в районі Лоєва і провів у повітряному просторі нашої країни близько 30 хвилин. Дрон рухався західним курсом, а далі повернув на південний схід і повернувся на територію України. Він полетів у район Славутича, де його помітили вже о 05:05", - йдеться у повідомленні групи у Telegram.

За даними групи, у момент заходу дрона на територію Білорусі в небі над Гомельською областю чергував винищувач ВПС Республіки Білорусь, який підняли з аеродрому Барановичі близько 03:40.

Нагадаємо, що війська РФ у ніч на 14 вересня застосували 76 ударних безпілотників типу "Shahed", з яких сили ППО збили 72. Два "шахеди" були локаційно втрачені на території України, ще два - повернулися в РФ.

Випадки, коли російські дрони залітають у Білорусь під час атак РФ на Україну, почастішали влітку цього року. Зокрема, під час атаки Росії на Україну у ніч проти 7 вересня щонайменше вісім безпілотників залетіли на територію Білорусі. Один із дронів знаходився за 70 кілометрів від кордону із Литвою, повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".