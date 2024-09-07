"Гаюн": Вісім російських дронів залетіли в Білорусь

Під час атаки Росії на Україну вночі 7 вересня один із дронів, що залетіли в Білорусь, знаходився за 70 кілометрів від кордону із Литвою, повідомляє "Беларускі Гаюн".

Щонайменше вісім безпілотників залетіли на територію Білорусі під час атаки Росії на Україну у ніч проти суботи, 7 вересня. Один із дронів знаходився за 70 кілометрів від кордону із Литвою, повідомляє у Telegram моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"За ніч з 6 на 7 серпня 2024 року на територію Білорусі залетіли не менше семи дронів-камікадзе типу Shahed та, ймовірно, вперше зайшов також розвідувальний російський БпЛА типу Supercam", - йдеться у повідомленні.

"Шахеди" залітали до Білорусі у період з 23:20 вечора п’ятниці до 05:54 ранку суботи, тоді як дрон типу Supercam перетнув кордон із Білоруссю близько 08:13 ранку 7 вересня.

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"Беларускі Гаюн" зазначає, що сім "шахедів" прямували у Гомельську область. Ще один залетів у Брестську область близько 05:16 у суботу і продовжив рух на північ: він вперше зайшов у Гроденську область і долетів до Кореличів та Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону із Литвою. Цей дрон міг пролетіти над Білоруссю на північ приблизно 200 кілометрів, що сталося з ним далі - невідомо, зазналичли у моніторинговій групі.

Там додали, що протягом усієї ночі в небі над Білоруссю працювали винищувачі і гелікоптери військово-повітряних сил країни. Загалом винищувачі вилітали із аеродрому Барановичі чотири рази, а гелікоптери - двічі.

"Авіація була помічена не лише на півдні країни, але також і на самій півночі - в районі Островця і Вілейки, що може свідчити про те, що до півночі країни могли долетіти не один, а два "шахеди", - йдеться у повідомленні.

Влада Білорусі, як і раніше, не повідомляє про інциденти і також не коментує повідомлення моніторингової групи. Випадки, коли російські дрони залітають у Білорусь під час атак РФ на Україну, почастішали влітку цього року.