Падіння "шахеда": Латвія посилює оборону східного кордону

Рига підтвердила падіння на її території російського безпілотника типу Shahed. Латвійський міністр оборони заявив, що йдеться про надзвичайну подію, і Латвія уже посилює протиповітряну оборону на східному кордоні.

Російський дрон, що розбився 7 вересня в Резекненському районі Латвії, був безпілотником типу Shahed, начиненим вибухівкою, а його ціллю була не Латвія, а Україна. Про це заявило в понеділок, 9 вересня, на пресконференції керівництво Національних збройних сил (НЗС) Латвії, повідомляють латвійські ЗМІ.

Командувач НЗС генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що протягом усього інциденту латвійська армія у співпраці з партнерами з НАТО стежила за ситуацією. Він також повідомив, що дрон впав у Гайгалавській волості Резекненського краю. Це дрон типу Shahed, який РФ активно застосовує у війні проти України.

За словами Калніньша, вибухова частина ударного безпілотника не вибухнула, а вже згодом на землі дрон був знешкоджений підрозділом надзвичайників. Про причини падіння чи приземлення дрона поки нічого невідомо. У Ризі кажуть, що всі речові докази вже зібрані та проводиться ретельний аналіз компонентів дрона. Після аналізу та моніторингу ситуації фахівці дійшли висновку, що безпілотник не був націлений безпосередньо на Латвію. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс вказав натомість, що дрон був спрямований проти України.

Латвія посилює ППО на східному кордоні

Крім того, урядовець заявив, що йдеться про надзвичайну подію. Реагуючи на інцидент, Латвія вже посилює протиповітряну оборону на східному кордоні. Спрудс неодноразово наголосив, що дискусії про те, чи був цей дрон зловмисно спрямований на Латвію, є вторинними. Головне те, що повітряний простір держави був порушений дроном країни-агресора, і саме так оцінюється ця ситуація.

Як повідомлялося, напередодні президент Латвії Едгарс Рінкевичс вказав на необхідність "колективно реагувати" на дедалі частіші випадки порушень повітряного простору на східному фланзі НАТО.

"Беларуски Гаюн" не виключає, що у Латвію могли залетіти два російські дрони

Тим часом моніторингова група "Беларуски Гаюн" припустила в Telegram, що на територію Латвії 7 вересня могли залетіти два російських безпілотники.

Принаймні, монітори не виключають, що півночі Білорусі міг досягти не один російський дрон, який залетів у Білорусь під час дронового удару РФ по Україні, а два таких БпЛА.

Як повідомлялось, 8 вересня в НАТО засудили порушення Росією повітряного простору Румунії під час атаки по Україні. Раніше про ймовірний заліт дрона РФ у свій повітряний простір повідомляла й Польща.