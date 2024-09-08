На сході Латвії розбився російський дрон

Сили ППО Латвії зуміли відстежити заліт дрону на територію країни з Білорусі та визначити місце його падіння. Інцидент трапився 7 вересня.

Влада Латвії повідомила в неділю, 8 вересня, про потрапляння на територію країни російського безпілотника. Інцидент стався напередодні поблизу міста Резекне на сході Латвії. Згідно з попередніми даними, йдеться про військовий дрон Росії, поінформувала пресслужба латвійського міноборони . Відомо, що безпілотник залетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі, зазначають у відомстві. Сили ППО Латвії зуміли відстежити заліт дрону на територію країни й визначити місце його падіння. Латвійські військові поінформували про інцидент відповідні органи в НАТО.

Нині на місці інциденту триває розслідування із залученням низки служб і відомств, у тому числі й держполіції, йдеться в повідомленні на сайті міністерства.

"Цей інцидент став ще одним підтвердженням того, що нам необхідно й надалі проводити розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, зокрема розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби, щоб обмежити діяльність БпЛА різного призначення", - прокоментував міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, слова якого цитує пресслужба відомства.

Президент Рінкевичс наголошує на важливості колективної реакції НАТО

Інцидент прокоментував також і президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Вчора у східній частині Латвії розбився російський військовий безпілотник. Триває розслідування. Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає і ми мусимо реагувати на них колективно", - написав латвійський лідер у соцмережі Х.

Нагадаємо, напередодні моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила в Telegram про заліт на території Білорусі щонайменше восьми російських дронів, випущених 7 вересня під час російської нічної атаки по Україні. Один із тих дронів, більшість з яких були дрони-камікадзе, перебував за 70 кілометрів від кордону із Литвою, стверджувала група.

Як повідомлялось, 8 вересня в НАТО засудили порушення Росією повітряного простору Румунії під час атаки по Україні.

Раніше про імовірний заліт дрона РФ в свій повітряний простір повідомляла й Польща.