РФ уночі атакувала Україну "шахедами": ППО збила 58 з 67

За даними Повітряних сил, 58 ударних дронів були збиті, шість - полетіли в бік РФ, Білорусі та окупованої Луганщини. Ще три могли впасти на території України.

Війська РФ у ніч на суботу, 7 вересня, атакували Україну, використавши 67 ударних безпілотників типу "Shahed". Силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося збити 58 з них, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"В результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БпЛА. Шість безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", - йдеться у повідомленні командування Повітряних сил.

Загалом протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

Уламки збитих дронів впали в центрі Києва

Представники Київської міської військової адміністрації (КМВА) у ранковому зведенні повідомили про те, що усі російські безпілотники, які загрожували столиці, були знищені, жоден з них не досягнув своєї цілі. Втім, внаслідок атаки в Печерському районі було зафіксовано падіння уламків за чотирма різним адресами, а також виявлено загоряння на відкритій місцевості, яке вже ліквідовано. Попередньо, минулося без постраждалих та руйнувань у місті, додали в КМВА.

У Київській обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомтли, що внаслідок дронової атаки в області влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає, як і постраждалих. Однак, були зафіксовані пошкодження будинків уламками.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з районів пошкоджено три приватні будинки. Вибиті вікна, пошкоджені двері, покрівлі дахів. Крім того, в двох районах поза межами населених пунктів зафіксовано пожежі трав'яного настилу та стерні. Загорання оперативно ліквідовані", - йдеться у повідомленні.

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У Рівненській, Кіровоградській та Миколаївській ОВА вранці повідомили про збиття дронів над територією своїх регіонів, які не призвели до якихось наслідків. У Черкаській ОВА зазначили, що в одному з випадків через падіння уламків "шахеда" загорілась лісова підстилка, але пожежу ліквідували.

Нагадаємо, що війська РФ у ніч на 6 вересня завдали удару по Україні однією керованою авіаційною ракетою Х-59, однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П і 44-ма ударними дронами типу "Shahed". Протиповітряна оборона (ППО) збила 27 "шахедів", ще вісім безпілотників були локаційно втрачені на території України - імовірно упали під впливом засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), - а ще один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини.