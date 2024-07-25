НАТО: Уламки "шахеда" в Румунії не є нападом на Альянс

У НАТО не бачать жодних ознак того, що Росія умисно намагалася атакувати Румунію, заявив речник Альянсу. Раніше на території цієї країни виявили уламки ударного дрона, яким війська РФ уночі били по території України.

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) виступили з заявою, що немає жодних ознак того, що уламки російського безпілотника, знайдені в Румунії, є доказом навмисного нападу на територію НАТО. Відповідну заяву речника блоку у четвер, 25 липня, цитує агенція Reuters.

"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на зумисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", - йдеться в заяві речника НАТО.

Він додав, що Альянс збільшив свою присутність у Чорноморському регіоні протягом останніх днів.

Уламки російського ударного дрона знайшли в Румунії

Як повідомлялось, зранку командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що під час нічної атаки по Україні три "шахеди" були "локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією". Російські дрони атакували низку областей, зокрема і Ізмаїльський район Одеської області. Румунські військові, відправлені в повіт Тульча, виявили там металеві фрагменти російського безпілотника "Герань", підтвердило міністерство оборони Румунії.

Нагадаємо, в Румунії неодноразово виявляли уламки дронів після російських атак по українській портовій інфраструктурі. Вперше - після атаки російських дронів по Україні в ніч на 4 вересня 2023 року. Тоді залишки безпілотника впали в лісистій безлюдній місцевості поблизу Плауру - прямо навпроти українського порту "Ізмаїл".

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