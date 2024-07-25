НАТО: Уламки "шахеда" в Румунії не є нападом на Альянс

НАТО: Уламки "шахеда" в Румунії не є нападом на Альянс25 липня 2024 р.
У Північноатлантичному альянсі (НАТО) виступили з заявою, що немає жодних ознак того, що уламки російського безпілотника, знайдені в Румунії, є доказом навмисного нападу на територію НАТО. Відповідну заяву речника блоку у четвер, 25 липня, цитує агенція Reuters.
"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на зумисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", - йдеться в заяві речника НАТО.
Він додав, що Альянс збільшив свою присутність у Чорноморському регіоні протягом останніх днів.
Уламки російського ударного дрона знайшли в Румунії
Як повідомлялось, зранку командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що під час нічної атаки по Україні три "шахеди" були "локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією". Російські дрони атакували низку областей, зокрема і Ізмаїльський район Одеської області. Румунські військові, відправлені в повіт Тульча, виявили там металеві фрагменти російського безпілотника "Герань", підтвердило міністерство оборони Румунії.
Нагадаємо, в Румунії неодноразово виявляли уламки дронів після російських атак по українській портовій інфраструктурі. Вперше - після атаки російських дронів по Україні в ніч на 4 вересня 2023 року. Тоді залишки безпілотника впали в лісистій безлюдній місцевості поблизу Плауру - прямо навпроти українського порту "Ізмаїл".
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