Бундесвер: загроза з боку Росії для Заходу і далі зростає

Через 5-8 років російська армія буде оснащена й укомплектована достатньо для нападу на територію НАТО, вважає генеральний інспектор Бундесверу. Тож ФРН має підготуватися до найгіршого сценарію, переконаний він.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр (Carsten Breuer) попередив щодо дедалі більшої військової загрози з боку РФ для Заходу. "Ми спостерігаємо, що російська армія орієнтується в напрямку Заходу", - заявив він в інтерв'ю газеті Sächsische Zeitung, яке цитує агентство dpa у вівторок, 23 липня.

Нападу РФ можна очікувати через п'ять років

За оцінкою Броєра, за 5-8 років збройні сили РФ будуть укомплектовані й оснащені таким чином, що напад на територію НАТОбуде можливим. На підтвердження своїх слів Броєр, який є найвищим за рангом офіцером Бундесверу, послався на власний аналіз, інформацію спецслужб і збройних сил союзників Німеччини, а також заяви самого президента РФ Володимира Путіна.

Броєр зокрема зазначив, що російська армія отримує щорічно від 1000 до 1500 танків, тоді як п'ять найбільших європейських країн НАТО мають у своєму розпорядженні сумарно лише половину від цієї кількості. Зокрема, Бундесвер має близько 300 бойових танків, зазначив німецький генерал.

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"Якщо до цього потенціалу додати намір, який можна виразно прочитати в заявах Путіна, то це має нас насторожити. Моє завдання - думати про такий найгірший сценарій", - наголосив він далі. На думку Броєра, для Бундесверу це означає необхідність бути готовим до можливого нападу РФ через 5 років. Це - "єдиний спосіб стримування" такого можливого нападу, вважає військовий. Водночас, на його думку, ще не всі усвідомили нову ситуацію щодо загрози, додав він.

У Бундесвері не очікують швидких змін на фронті в Україні

Коментуючи війну Росії проти України, генеральний інспектор Бундесверу зазначив, що не очікує найближчим часом значних змін у районах бойових дій. Можливим є проведення "невеликих, повільних операцій", але здійснити великомасштабні наступи зараз складно, упевнений він.

"Концентрація військ буде негайно помічена і призведе до вжиття контрзаходів", - пояснив генерал. Щодо самої України, то вона як і раніше, залежатиме від допомоги партнерів, вважає він.