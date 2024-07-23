Бундесвер: загроза з боку Росії для Заходу і далі зростає

Бундесвер: загроза з боку Росії для Заходу і далі зростає23 липня 2024 р.
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр (Carsten Breuer) попередив щодо дедалі більшої військової загрози з боку РФ для Заходу. "Ми спостерігаємо, що російська армія орієнтується в напрямку Заходу", - заявив він в інтерв'ю газеті Sächsische Zeitung, яке цитує агентство dpa у вівторок, 23 липня.
Нападу РФ можна очікувати через п'ять років
За оцінкою Броєра, за 5-8 років збройні сили РФ будуть укомплектовані й оснащені таким чином, що напад на територію НАТОбуде можливим. На підтвердження своїх слів Броєр, який є найвищим за рангом офіцером Бундесверу, послався на власний аналіз, інформацію спецслужб і збройних сил союзників Німеччини, а також заяви самого президента РФ Володимира Путіна.
Броєр зокрема зазначив, що російська армія отримує щорічно від 1000 до 1500 танків, тоді як п'ять найбільших європейських країн НАТО мають у своєму розпорядженні сумарно лише половину від цієї кількості. Зокрема, Бундесвер має близько 300 бойових танків, зазначив німецький генерал.
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"Якщо до цього потенціалу додати намір, який можна виразно прочитати в заявах Путіна, то це має нас насторожити. Моє завдання - думати про такий найгірший сценарій", - наголосив він далі. На думку Броєра, для Бундесверу це означає необхідність бути готовим до можливого нападу РФ через 5 років. Це - "єдиний спосіб стримування" такого можливого нападу, вважає військовий. Водночас, на його думку, ще не всі усвідомили нову ситуацію щодо загрози, додав він.
У Бундесвері не очікують швидких змін на фронті в Україні
Коментуючи війну Росії проти України, генеральний інспектор Бундесверу зазначив, що не очікує найближчим часом значних змін у районах бойових дій. Можливим є проведення "невеликих, повільних операцій", але здійснити великомасштабні наступи зараз складно, упевнений він.
"Концентрація військ буде негайно помічена і призведе до вжиття контрзаходів", - пояснив генерал. Щодо самої України, то вона як і раніше, залежатиме від допомоги партнерів, вважає він.