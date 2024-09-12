Ракетно-дроновий удар військ РФ: ППО збила 44 "шахеди" з 64

Війська РФ в ніч на 12 вересня завдали по Україні удару п'ятьма ракетами та 64 "шахедами". За повідомленням Повітряних сил, ППО збила 44 дрони, а більшість ракет не досягла цілей.

Війська РФ у ніч на четвер, 12 вересня, завдали чергового удару по Україні, застосувавши для цього п'ять ракет та 64 ударні безпілотники типу "Shahed", повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Зокрема, війська РФ завдали удару двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69, а також двома крилатими ракетами Х-22/32.

"В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири - локаційно втрачені на території України, - повідомили у ПС ЗСУ.

Станом на 9:00, коли у командуванні ПС ЗСУ підбили підсумки нічної атаки, у повітряному просторі України залишалися ще чотири БпЛА й тривала бойова робота сил ППО.

Загалом протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях, повідомили у ПС ЗСУ,

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14 людей постраждали внаслідок удару по Конотопу

Нагадаємо, що уночі війська РФ атакували дронами Конотоп Сумської області . За останніми даними, які навели в Офісі генерального прокурора України, внаслідок атаки постраждали 14 людей. Пошкоджень зазнали сім багатоквартирних будинків, приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа.

"За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина перша статті 438 КК України). Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Раніше мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що внаслідок дронового удару військ РФ зазнала значних пошкоджень енергетична інфраструктура, ситуація з електропостачанням у місті критична. Також уночі були перебої з постачанням води, станом на ранок вона подаватиметься містянам погодинно.

Окрім того, під час удару уночі руйнувань зазнала ділянка трамвайної колії в центрі міста, тому рух трамваїв буде обмежений, повідомив Семеніхін.