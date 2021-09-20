Стратегічні військові навчання України розпочнуться 22 вересня

22 вересня по всій території України розпочнеться стратегічне командно-штабне навчання "Об'єднані зусилля-2021", повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у понеділок, 20 вересня. Навчання триватиме до 30 вересня на всіх основних військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів.

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У генштабі попереджають про "переміщення великої кількості військової техніки та особового складу". Військові застергіають про припинення у районі проведення навчань, над військовими частинами, об'єктами та полігонами всіх прольотів безпілотних літальних апаратів. Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності, попередили у генштабі. У генштабі також нагадали про відповідальність за ведення фото- та відеозйомки військової техніки, режимних військових об’єктів Збройних Сил України та спроби проникнення на їх територію.

Росія вивела кораблі у Чорне море

Між тим 20 вересня близько 20 російських кораблів та суден вийшли в Чорне море з пунктів базування у анексованому РФ українському Севастополі, а також Новоросійську для проведення навчань з виконанням ракетних та артилерійських стрільб.

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"У заходах задіяні ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, тральні сили флоту, допоміжні та рятувальні судна, літаки та вертольоти", - йдеться в повідомленні міноборони РФ.